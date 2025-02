"Yo puedo hacerlo mejor": El 65% de los trabajadores cree que superaría a su jefe

Muchas veces los trabajadores en las empresas tienen la percepción de que harían mejor el trabajo que los propios jefes, ya sea porque tienen conocimientos técnicos, tanto en los procesos de ejecución en una planta, o porque realizan a diario ajustes presupuestales en una oficina, entre otras razones.

Si bien situaciones como las mencionadas anteriormente son generadas por diversas circunstancias que viven constantemente los colaboradores, en realidad, en algunas ocasiones no son reales al no considerar las presiones o actividades que realizan las personas en posiciones directivas.

De acuerdo con un estudio reciente de Robert Walters, el 65% de los profesionales en México cree que podría desempeñar mejor las funciones de sus jefes.

La firma señala que esa percepción refleja una creciente insatisfacción con el liderazgo en las organizaciones, y destaca la necesidad de una revisión en las prácticas de gestión.

En entrevista con El Economista, Alejandra Toscano, directora general de DNE Consulting, explica que una de las principales razones por la cual los colaboradores piensan que pueden realizar mejor las funciones de sus jefes es meramente por percepción.

“Creo que hay dos razones principales: la primera es percepción. Es más fácil ver el trabajo de los demás y pensar que entendemos lo que implica el trabajo del otro. Entonces, desde la perspectiva del colaborador, el jefe está sentado tomando llamadas, asistiendo a juntas, y no realmente visualizan lo que eso implica”, señala.

La experta agrega que una segunda razón tiene que ver con una situación más técnica, ya que al final del día los colaboradores dominan la operación de alguna área y muchas veces tienen más conocimientos que el mismo jefe en ese sentido.

“Entonces, ellos consideran que, al tener mayor conocimiento técnico de la operación, podrían tomar mejores decisiones. Aunque evidentemente no conocen y no tienen la visión integral de las responsabilidades, los conocimientos y las tareas que implica ser jefe. Pero desde su perspectiva, al ellos dominar la parte técnica, por supuesto que podrían hacer mejor el trabajo que su propio jefe”, afirma.

El estudio que realiza Robert Walters enmarca cuatro situaciones por las cuales los trabajadores tienen la idea de que harían mejor el trabajo que los jefes:

1. Falta de habilidades clave en los líderes

Un 70% de los empleados considera que sus superiores carecen de habilidades cruciales como la comunicación efectiva y la toma de decisiones. Además, 60% señala que sus jefes no están suficientemente capacitados en habilidades técnicas y de gestión, lo que tiene un impacto negativo en la productividad y la moral del equipo.

“Para las empresas que buscan mejorar estas áreas, un estudio de remuneración global puede proporcionar perspectivas valiosas sobre cómo alinear mejor las expectativas de los empleados con las capacidades de liderazgo”, resalta.

2. La brecha de liderazgo en México

El estudio subraya que la falta de formación y desarrollo de los líderes es un problema crítico en el país. Un 55% de los encuestados mencionó que sus jefes no reciben capacitación continua para mejorar sus habilidades de liderazgo, lo que se traduce en una gestión ineficaz y una mayor rotación de personal.

3. Percepción de justicia y reconocimiento:

Otro hallazgo es que 68% de los empleados siente que su esfuerzo no es reconocido adecuadamente por sus jefes, donde la falta de reconocimiento y recompensas justas contribuye a un ambiente laboral desmotivador, por lo cual los empleados no se sienten valorados, ni motivados para alcanzar su máximo potencial.

“Es crucial que las organizaciones consideren mejorar sus prácticas de contratación y refuercen las políticas de reconocimiento para mejorar la satisfacción laboral y, en consecuencia, la retención de talento”, destaca.

4. Capacitación y desarrollo

El análisis revela que 75% de los profesionales cree que se necesita una inversión significativa en programas de capacitación y desarrollo para los líderes actuales. Además, 80% considera que los líderes deben participar más en programas de desarrollo de habilidades blandas, como la inteligencia emocional y la comunicación efectiva.

“En un entorno laboral en constante cambio, las organizaciones deben reconocer la importancia de un liderazgo fuerte y efectivo. Invertir en el desarrollo de los líderes no es solo una necesidad, sino una estrategia clave para garantizar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de cualquier organización”, señala el informe.

Alejandra Toscano recomienda a los jefes:

Escuchar más a sus colaboradores

Que se acerquen más a la operación

Involucrase al equipo en decisiones en las que puedan aportar

Seguir preparándose

Recomendaciones para los colaboradores:

Compartir más, sugerir cambios, sustentar sus ideas

Mantener una actitud de colaboración, de apoyo, y no de crítica

Gestión Inversa: el trabajador también puede enseñarle a su jefe

Toscano menciona que en México se tiene la costumbre, sobre todo en el área de Recursos Humanos, de promover a una persona por su capacidad técnica y no tanto porque cubra el perfil de un líder.

“No porque tenga visión de negocio, no porque tenga liderazgo, no porque sepa de estrategias etcétera, sino normalmente subimos a las personas que tienen buenos resultados porque técnicamente son buenos. Entonces, en algunas ocasiones, las menos, sí podemos tener jefes que no siempre cubren con el perfil idóneo de esa posición”, asevera.