Experiencia y retención de talento, entre las prioridades de RH en 2025

Es época de comenzar a soltar las apuestas rumbo a un nuevo año lleno de oportunidades. En el mercado laboral se están experimentando cambios acelerados que retan no sólo a los colaboradores, también a las organizaciones.

Uno de los retos que enfrentan las empresas es la fidelización del talento ya que, de acuerdo con el estudio Market Research 2025, realizado por Pandapé, siete de cada 10 trabajadores busca cambiar de empleo este año que está próximo a comenzar.

Por ello, una de las tendencias que se observarán en el mercado laboral en 2025 es la experiencia y fidelización del talento, que será una prioridad para 29% de los profesionales de Recursos Humanos, refiere el análisis.

¿Cómo lograrlo? Pandapé establece que será necesario crear entornos donde los colaboradores se sientan valorados y escuchados, lo que mejorará el clima laboral y fortalecerá la productividad.

Para ello, agrega, estrategias como la formación continua, el reconocimiento y un liderazgo empático son esenciales para mantener a los equipos comprometidos. Estos factores no sólo disminuyen la rotación, sino que también elevan el rendimiento.

El estudio refiere que las empresas con altos niveles de compromiso laboral reducen la rotación hasta en 65% y logran incrementos de productividad de hasta 22 por ciento. Bajo ese contexto, la fidelización del talento debe ser parte de una estrategia de las empresas.

Conexión a nivel personal multiplica resultados de la empresa

Para Ivonne López, gerente de marca y experiencia del candidato en Pandapé, hoy las empresas tienen claro que conectar a nivel emocional con los empleados genera en automático los resultados en el negocio.

“Para ello, la apuesta es no sólo diferenciarse con los beneficios, están buscando alternativas para que todo sea más personalizado y les aporte valor a los colaboradores”.

De esta manera, al menos 21% de las empresas en México ya está trabajando en estrategias que tienen que ver con la experiencia del empleado, dice Ivonne López.

La personalización, el crecimiento y el propósito

De acuerdo con la especialista en experiencia del empleado, el futuro del trabajo estará regido por tres principales aspectos: la personalización, el crecimiento y el propósito.

Bajo estas premisas, dice la especialista de Pandapé, las organizaciones se deben imaginar un entorno donde el empleado se sienta como en casa; respecto al crecimiento considera que es algo que cada vez es una necesidad constante, y finalmente, que sientan que su trabajo tiene un propósito y no sólo es una mera transacción laboral.

“Así que pues es hora de darle un cambio muy radical a la gestión de talento. Que el colaborador se sienta valorado, inspirado y conectado con algo, un propósito mucho más grande. Entonces, la primera tendencia que estamos viendo es esta, de ofrecer experiencias personalizadas. Pues ya olvídate de esos programas genéricos para todos. Ahora las empresas están apostando porque cada empleado se sienta único”, refiere.

Esto es que las empresas están diseñando experiencias únicas y personalizadas, y esto tiene que ver con las propias aspiraciones y necesidades del empleado.

“Hay muchas ocasiones, en las que tienes una gran cantidad de beneficios que no son atractivos o no aportan valor a los colaboradores, y eso es como si no tuvieras ninguno”, advierte.

Para lograr esta personalización, las organizaciones deben poner atención en las aspiraciones principales, sus motores para permanecer dentro de la empresa, sobre todo considerando que en promedio una persona logra una antigüedad de tres años, y esto representa una gran pérdida, dice Ivonne López.

Y así las empresas forman pequeñas células de colaboradores con los mismos intereses, por ejemplo, a los que les interesan los permisos parentales, a quienes les interesan los beneficios que tienen relación con las mascotas, explica.

“Para atraer y fidelizar al talento es importante que estas experiencias sean inspiradoras, los motiven, pero también que se sientan empoderados, especiales. Es importante que el colaborador se sienta importante, valorado y reconocido por lo que hace, por lo que aporta, ya que se siente como parte de una comunidad y obviamente, siente que está en el lugar correcto y si tú le fortaleces ese beneficio, pues no se van a querer ir”, afirma.

Finalmente, refiere que, para entender y conocer a los colaboradores, las empresas deben abrir espacios para que ellos puedan pronunciarse, y cuando se les escucha está creando una marca empleadora poderosa, que no sólo se vuelve atractiva hacia afuera, sino que también ayuda a que la gente que está adentro quiera quedarse.