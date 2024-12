8 macrotendencias para el mundo del trabajo en 2025

La llamada cuarta revolución industrial, donde predomina la automatización, robotización y entornos digitales, está cambiando el mundo como lo conocíamos, incluyendo el del trabajo.

A unos días de terminar este 2024, la pregunta ya no es ¿Cuándo vendrá esta revolución?, sino ¿Cómo afectará las distintas profesiones? Más allá de la discusión sobre si la inteligencia artificial, es el principio de un reemplazo de actividades humanas repetitivas.

Ante las múltiples preguntas en que está envuelto el mercado laboral, Tecmilenio presentó el Informe de Macrotendencias: una investigación esencial sobre el futuro de la educación y el mercado laboral.

El informe identifica ocho tendencias que impactarán el entorno laboral en la próxima década:

1. Aprendizaje específico, rápido, práctico y evolutivo

La pandemia hizo visible que, actualmente, una persona con acceso a internet puede aprender o trabajar, y tanto en lo laboral como en lo educativo se transformaron estructuras de la mano de la tecnología.

Eso también tiene implicaciones en el trabajo, alrededor del 27% de los puestos de trabajo cambiarán para el 2027, y se crearán 69 millones de nuevos empleos, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF).

Por ello, los trabajadores tienen que actualizar sus competencias al ritmo que la tecnología está marcando, de lo contrario, estarán en riesgo.

“Si las personas siguen siendo dinosaurios en el mercado laboral, se extinguirán como las criaturas prehistóricas”, advierte el estudio The Future of Jobs in 2024 and Beyond de Nexford University.

Así el futuro del trabajo tiene varios retos por resolver, de acuerdo con el informe de Tecmilenio: la escasez de talento, porque el país no está cubriendo las necesidades de perfiles que las empresas necesitan para operar.

Las escuelas no están generando los perfiles que las empresas requieren, por lo tanto, muchos jóvenes se gradúan y no tienen posibilidades de ser contratados.

Y, además, las nuevas generaciones quieren que las empresas empaten sus objetivos de vida, y también buscan equilibrio entre lo profesional y personal.

2. La urgencia de mano de obra técnica calificada

Con la llegada del nearshoring a México, se ha hecho más evidente la urgencia por tener profesionales con habilidades específicas, incluyendo el inglés.

Por ello, dice el informe, las instituciones educativas tendrán que trabajar de la mano con las empresas para desarrollar programas y certificados de aprendizaje técnico básico, incluyendo plomeros, soldadores, carpinteros, electricistas, herreros, personal de mantenimiento.

El reto de las empresas es que el personal técnico se adapte a las nuevas tecnologías y nuevos procesos en el menor tiempo posible y con menor cantidad de recursos invertidos.

3. Mujeres al top management, diversidad y equidad de género

Hoy las empresas necesitan ser diversidad, equidad e inclusión, porque así lograrán atraer al mejor talento, ya que cuando se dan estos valores, los colaboradores están más comprometidos y se disminuye la rotación.

Como parte de esta tendencia, las empresas están capacitando a las mujeres para que desarrollen competencias que las lleven a ser promovidas a cargos de mayor responsabilidad.

De igual manera, también están trabajando para que las mujeres pueden tener un equilibrio entre su profesión y la vida personal, para quienes son mamás, por ejemplo, con salas de lactancia, permisos parentales, flexibilidad de horarios.

4. Aprendizaje con propósito para toda la vida

Frente a los cambios en el mercado laboral, es un lujo pensar que con la educación formal es suficiente, el aprendizaje debe ser continuo.

Puede ser un aprendizaje formal o no, a través de lecturas, podcast, videos, incluso con las propias actividades diarias, pero es necesario que las personas se mantengan desarrollando constantemente nuevas habilidades.

El estudio asegura que para que no se convierta en una situación que afecte el bienestar de las personas deben mantenerse conectados a su propósito de vida, porque es la única forma de conservar su desarrollo y crecimiento sostenible como profesionales y personas.

5. Educación para el bienestar integral

Con la pandemia se hicieron evidentes problemas como el agotamiento de los colaboradores, y cómo éstos ya no estaban dispuestos a seguir con ese ritmo de vida, lo que llevó a la llamada Gran Renuncia en Estados Unidos.

En México se creó la NOM-035 sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo en 2018. Sin embargo, más allá de cumplir con la normatividad, hoy se ha demostrado que la salud integral de los trabajadores es un ingrediente necesario para la sostenibilidad de las organizaciones.

6. El profesional ágil: hiperespecializado, pero con visión multidisciplinaria

Los profesionales de hoy necesitan ser especialistas, pero al mismo tiempo conocer de diferentes disciplinas, porque hoy todo está conectado.

Los perfiles más demandados serán quienes tengan competencias técnicas, con conocimientos de varias disciplinas y enfoques, además con habilidades de liderazgo y adaptación al cambio muy bien desarrolladas.

El reto para las instituciones educativas será formar talentos que tengan competencias especializadas para desarrollar proyectos en el presente de las organizaciones, mientras, que, al mismo tiempo, su conocimiento multidisciplinario les permita tener herramientas de análisis y entendimiento de los problemas y necesidades del futuro.

7. Liderazgo antifrágil

El perfil del nuevo líder se parece más al de un empleador, es decir, al de una persona que ha decidido lanzar un negocio por cuenta propia.

Un líder antifrágil, refiere el estudio, se beneficia del desorden para crear y crecer, más allá de ser resiliente ante los cambios y constantes retos que se le presenten.

“Desarrollar una mentalidad antifrágil, no significa negar los sentimientos de ansiedad y estrés, sino entrenarse para generar las respuestas opuestas. Podemos combatir el estrés con la relajación, la desesperanza con la esperanza; la ansiedad y el pánico con la meditación y la atención plena”, refiere el estudio.

8. IA en todas partes al mismo tiempo

La inteligencia artificial está provocando cambios de ambientes y mentalidades. De acuerdo con el estudio, se convertirá en un ingrediente omnipresente y transversal en el viaje del aprendedor, estará en todas partes al mismo tiempo.

“Las tendencias emergentes en IA están transformando la formación hacia conceptos más modulares, flexibles, personalizados, y, en general, el concepto de educación para toda la vida”, refiere Julio Peña, vicerrector de educación abierta y organizaciones de Tecmilenio.

Así mismo, se rompe el mito de que todos tenemos que aprender de la misma forma, dice Félix Parral, director de iniciativas con Inteligencia Artificial y Machine Learning de Tecmilenio.