¿Cómo denunciar el acoso, bullying o mobbing laboral?

Carlos Gurrola Argujo, de 47 años, conocido como “Papayita”, era trabajador de limpieza en el supermercado H-E-B Senderos, en Torreón, Coahuila, lugar donde sufría acoso laboral; sus familiares denuncian que le robaban comida, le escondían el celular y le dañaban la bicicleta con que se desplazaba, todo, disfrazado de bromas recurrentes.

Sin embargo, el pasado 30 de agosto de este año, luego de regresar del almuerzo, las bromas se sobrepasaron, ya que le vertieron líquido desengrasante a su botella con electrolitos, de la que minutos después notó un sabor extraño. Rápidamente presentó quemaduras internas, daños severos en tráquea y pulmones.

Sus familiares aseguran que la empresa no le brindó atención médica inmediata y fue llevado por ellos primero, a la Cruz Roja y después al IMSS, donde finalmente lo internaron en la Clínica de Alta Especialidad número 71. Lamentablemente falleció el 18 de septiembre.

Por el hecho, la Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió una carpeta de investigación, solicitó videograbaciones del centro comercial, recabó testimonios de compañeros y testigos. La investigación fue turnada al área de homicidios para determinar si hubo intención criminal y quiénes podrían ser responsables.

¿Qué es el mobbing?

Lo que sufrió “Papayita” fue acoso laboral, también llamado mobbing, que consiste en conductas hostiles, repetidas o persistentes en el trabajo, hechas por compañeros, supervisores o subordinados para intimidar, humillar o aislar a su víctima, por lo que su salud física, mental y emocional puede resultar gravemente afectada, así como la productividad laboral.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce los derechos de los trabajadores ante malos tratos del patrón o sus representantes, incluida la violencia laboral, discriminación y hostigamiento. De hecho, en su artículo 3º Bis se tipifica el hostigamiento laboral o acoso por parte de quien tenga una relación de subordinación real.

¿Cómo denunciar el mobbing?

Si una persona sufre mobbing, se recomienda reunir pruebas como correos electrónicos, mensajes, grabaciones, notas escritas de instrucciones o reuniones, testigos y evidencia médica o psicológica, en caso de que haya afectaciones de salud.

También es importante que no actúes bajo presión y comuniques lo que pasa cuando te sientas en las condiciones de hacerlo, preferiblemente acompañadas de alguien de confianza. Puedes buscar apoyo emocional o psicológico mientras se desarrolla la denuncia, ya que el proceso puede resultar estresante.

Hay varias formas de hacer la denuncia:

Ministerio Público o instancias penales. Cuando el acoso implica delito como una discriminación severa, violencia sexual, amenazas, etcétera, puedes presentar tu denuncia ante el Ministerio Público, lo que implicaría acciones de tipo penal.

SIQAL (Sistema de Quejas y Accidentes Laborales). Es una plataforma digital de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que permite desde este año denunciar violaciones laborales y accidentes, con una garantía de confidencialidad.

Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo). Es la institución principal para casos de acoso laboral en empresas del ámbito federal. Orienta, asesora y da representación jurídica gratuita. Puedes denunciar por teléfono (800 717 29 42 y 800 911 7877) o vía WhatsApp (5514848737); también por correo electrónico a la siguiente dirección: orientacionprofedet@stps.gob.mx.

Vía civil. Si se prueban daños psicológicos, morales o económicos, en algunos casos se puede demandar la reparación del daño ante tribunales civiles.

Además, recientemente se propuso en una iniciativa en el Senado, imponer multas significativas para las empresas que toleren acoso laboral, además de tipificar expresamente el acoso laboral en el Código Penal Federal, lo que implicaría sanciones más severas.