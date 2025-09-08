Debate sobre reforma a jornada laboral ya se centra en cómo se implementará: Patricia Mercado

La discusión sobre la necesidad de reformar la jornada laboral de 48 a 40 horas ha sido superada, y el debate actual se enfoca en "¿cómo?", implementarla, así lo afirmó la diputada Patricia Mercado.

En entrevista destacó que tras casi dos años de discusión, incluyendo la aprobación de un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales en la legislatura pasada, y con la reducción de la jornada como uno de los cien compromisos de la Presidenta, las condiciones están dadas para que esta reforma constitucional avance en el actual periodo legislativo.

La legisladora destacó que tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, impulsaron foros durante el verano, centrados precisamente en la mecánica de la reforma: su gradualidad, reducción por horas, o implementación por sectores o tamaño de empresa.

Mercado mencionó que en la Cámara de Diputados existen alrededor de 11 propuestas diversas de legisladores de diferentes grupos parlamentarios sobre esta reducción, lo que, a su parecer, podría ser uno de los legados más importantes de este periodo de septiembre a diciembre, junto con el presupuesto.

La diputada subrayó que a nivel social existe una gran expectativa y presión para que esta reforma se concrete, dada la creciente relevancia del tiempo de trabajo como un valor para conciliar la vida personal y familiar, especialmente para los trabajadores jóvenes.

En cuanto a la ruta para su aprobación, la Comisión de Trabajo en la Cámara Baja ha establecido un plan de acción. El próximo 24 o 25 de septiembre, la presidenta de la Comisión, con el apoyo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara, ha convocado a todos los presidentes de las Comisiones de Trabajo de los congresos locales del país. “Este diálogo es crucial, ya que al tratarse de una reforma constitucional, una vez que culmine el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, deberá ser ratificada por al menos 17 congresos locales”.

Asimismo, los días miércoles, la Comisión de Trabajo recibirá a diversos grupos, incluyendo sectores empresariales, sindicales, organizaciones ciudadanas y expertos, para escuchar sus perspectivas sobre cómo generar una serie de transitorios en la reforma constitucional que definan el "cómo" de su implementación.

La diputada Patricia Mercado enfatizó que la reducción de la jornada laboral no puede esperar.

Recordó que han pasado 90 años desde que México firmó el Convenio de la OIT en 1935 sobre la jornada de 40 horas, “la productividad no está ligada a más horas de trabajo, sino a otras condiciones que promueven la eficiencia productiva y, sobre todo, el bienestar de las personas. La riqueza no solamente es dinero, también es tiempo", afirmó la legisladora, asegurando que todas las condiciones están dadas para que esta reforma salga adelante en el actual periodo.