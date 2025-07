Los 5 estados del país con más trabajadores con salarios de pobreza

Alrededor de 32 millones de personas en México perciben ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, fenómeno que se denomina "salarios de pobreza". Morelos encabeza la lista con más trabajadores en esta situación.

Esto es parte del Ranking estatal de los indicadores clave de precariedad y exclusión laborales del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), el cual clasifica las entidades con mayor y menor población trabajadora con ingresos suficientes.

Los salarios de pobreza se definen como los ingresos que no alcanzan a cubrir dos canastas básicas, esto significa que no permite adquirir los insumos necesarios para una buena calidad de vida.

Estos son los cinco estados con mayor proporción de trabajadores con ingresos insuficientes:

Morelos (85%) Estado de México (82%) Puebla (81%) Chiapas (80%) Oaxaca (78%)

Por otra parte, estas son las cinco entidades con menor proporción de personas con ingresos insuficientes:

Zacatecas (26%) Baja California Sur (40%) Baja California (42%) Nuevo León (45%) Coahuila (45%)

En tanto, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de ACFP, señala que hablar de pobreza sin poner en el mapa la precariedad y las exclusiones laborales, es una omisión muy grave que no permite entender el origen de la pobreza.

“En todas las entidades hay personas que carecen de salario suficiente, que carecen de seguridad social, que no tienen empleo, excluidas por labores de cuidado. No hay una identidad que destaque para bien y eso es preocupante”, afirma.

Apunta que el país ha tenido etapas de crecimiento económico moderado donde los indicadores laborales han cambiado poco y los de pobreza se han ajustado marginalmente.

“Esa visión de que el crecimiento reduce pobreza y mejora la calidad del empleo es falsa. Si no crece la economía y no se generan empleos aumenta la pobreza y precariedad, cuando las cosas están mal en economía para la gente está peor”, resalta.

La afiliación a la seguridad social es la vía de acceso a servicios de salud para quienes trabajan y su familia.

En ese sentido el Ranking detalla que en el país existen 35 millones de personas que trabajan sin acceso a una institución de seguridad social.

“Estos datos de precariedad y de exclusión que vienen del trabajo son datos que están en la raíz de la pobreza en México, la relación es totalmente directa. La carencia de seguro social y la falta de un ingreso suficiente son carencias que se producen desde el trabajo, por eso hablamos de fábricas de pobreza”, afirma Gómez Hermosillo.

Otros datos relevantes son que 12 millones de personas laboran sin prestaciones, además 14 millones trabajan con jornadas excesivas y 18 millones realizan su actividad sin un contrato.

No existe programa social que sustituya el trabajo

Gómez Hermosillo sostiene que dentro de las principales estrategias para reducir marcadamente la pobreza en el país es generar más empleo y mejor pagado para que la sociedad tenga más oportunidades de desarrollarse ya que los programas sociales solo son un paliativo para ese fenómeno.

“El ingreso de los hogares en México proviene mayoritariamente del trabajo, 75 centavos de cada peso del ingreso de los hogares vienen del trabajo, así que o arreglamos el trabajo o no arreglamos la pobreza. No hay programa social, no hay transferencia monetaria gubernamental que pueda sustituir al trabajo como la vía sostenible frente a la pobreza”, asevera Gómez Hermosillo.

Añade que el mundo del trabajo está generando una condición de producción de pobreza en todo el país. “Con diferentes niveles, nosotros hablamos de las peores condiciones en el Ranking, porque ninguna entidad tiene buenos indicadores”.

“El propósito es visibilizar las condiciones de trabajo que producen pobreza y desigualdad en México, los indicadores del Observatorio nos permiten ver con claridad que la raíz de la carencia y tiene que ver con la exclusión y precariedad laboral, que además afectan en mayor medida a mujeres y jóvenes”, destaca.

Afirma que uno de los principales factores para crecer de forma equitativa es con una mejora económica inclusiva, que esté basada en productividad y en trabajo digno, es decir, con remuneración suficiente y condiciones laborales acordes al derecho humano del trabajo.