¡Seguimos celebrando al taco! Taquerías en CDMX que son un viaje al cielo del antojo

Porque no hay fiesta sin tacos y no hay tacos sin pasión, seguimos celebrando con toda la enjundia el arte de echarse uno… o cinco. La Ciudad de México es un paraíso taquero, y entre miles de opciones, hay sitios gastronómicos que simplemente no puedes dejar de visitar. Aquí te dejamos una lista de joyas taqueras que deberías poner en tu GPS si te consideras un verdadero conocedor. De carnitas, al pastor y de suadero a tripa, prepárate para caer rendido.

Los Panchos (Anzures): la catedral de las carnitas

Hablar de carnitas en CDMX es hablar de Los Panchos. No hay exageración cuando decimos que este lugar es una institución, un homenaje al cerdo bien tratado. Fundado en 1945, este recinto lleva 80 años perfeccionando el taco de carnitas como si fuera una disciplina olímpica. Su carne es jugosa, con bordes crujientes y ese dorado que hace que cada bocado se derrita en tu boca, con las tortillas de maíz recién hechas.

Dirección: Tolstoi 9, Anzures, Miguel Hidalgo.

Tacos Los PanchosCortesía

Birria Don Pepe: un abrazo taquero

Aquí los tacos de birria de res son una delicia: carne suave, jugosa, cocinada durante horas hasta que casi casi se deshace con solo mirarla. El consomé es otro nivel, resucita hasta al más desvelado. La tortilla suave y si acompañas con el queso fundido y esa grasita roja que queda en tus dedos son prueba irrefutable de que estás frente a un taco legendario. Comer aquí es un apapacho del que no quieres salir.

Dirección: Esq. Campesinos y Cultivos, Iztapalapa.

Birria Don PepeCortesia Facebook

Tacos Charly (Tlalpan): el suadero de tus sueños

Este local en Tlalpan ha ganado fama —y con justa razón— de tener el mejor suadero de la ciudad. Su secreto: cocción lenta, paciencia y una plancha bien trabajada que le da ese dorado perfecto sin perder jugosidad. Cada mordida es una explosión de sabor que mezcla tradición, grasa bien administrada y maestría taquera. Además, sus salsas están a la altura: picosas, aromáticas, equilibradas. Aquí el suadero es toda una experiencia.

Dirección: Av. San Fernando 201, Tlalpan.

Tacos CharlyCortesía

Tacos El Torito: la tripa más crujiente del barrio

Si no has probado la tripa de El Torito, ¿realmente conoces el arte del taco? Aquí la tripa se cocina hasta alcanzar el crujido ideal, ese "crunch" que suena antes de deshacerse en tu boca. No hay textura más sabrosa ni aroma más seductor. Con un toque de sal, unas gotas de salsa verde y una tortilla bien calientita, este taco se convierte en adicción. Cada orden parece poco. Aquí el “uno y ya” no existe.

Dirección: sabel la Católica 83, Centro Histórico.

Tacos de tripaEl Torito Facebook

El Huequito (Ayuntamiento): Pastor como Dios manda

El Huequito no inventó el taco al pastor… lo perfeccionó. Su primera sucursal, en la calle Ayuntamiento, es punto de encuentro de amantes del trompo bien cuidado. El marinado tiene ese equilibrio exacto entre dulce, picante y ácido. El pastor es jugoso, delgado, con ese toque con cebolla le da esa perfección. Y lo mejor: aquí el sabor no es moda, es todo un legado.

Dirección: Ayuntamiento 21, Colonia Centro.

Tacos El HuequitoEl Huequito Facebbok.

Estas taquerías no son cualquier puesto en la esquina: Si vas, no solo comas, siente, huele, escucha el chisporroteo en la plancha, disfruta cada mordida, porque en esta ciudad, el taco no es solo comida, es identidad, fiesta y amor por la gastronomía.