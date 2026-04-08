Bistronomie

Pollo jugoso al limón y ajo en sartén: receta fácil, barata y lista en 30 minutos

Una receta de pollo económica, rápida y llena de sabor que se adapta perfecto al ritmo de mitad de semana en la CDMX.

Diego López

En la Ciudad de México, donde el ritmo no se detiene ni a mitad de semana, el pollo se mantiene como uno de los ingredientes más buscados por su versatilidad, precio accesible y rapidez de preparación. Cada miércoles, miles de personas buscan recetas prácticas que no sacrifiquen sabor, pero sí optimicen tiempo y presupuesto. En ese contexto, el pollo al limón y ajo se posiciona como una opción ganadora: pocos ingredientes, máximo sabor y cero complicaciones.

Además, en temporada de calor, las recetas frescas, ligeras y con notas cítricas tienen mayor demanda. Preparaciones como esta no solo responden a lo que dicta el antojo, también a una lógica práctica: menos tiempo frente a la estufa y más platillos que se pueden acompañar con ensaladas, arroz o incluso tortillas para hacer tacos caseros. Aquí tienes una receta pensada para volverse tendencia en búsquedas… y en tu cocina.

El Economista

Pollo jugoso al limón y ajo 

Ingredientes (para 4 personas):

  • 4 piezas de pechuga o muslo de pollo 
  • 3 limones amarillo de preferencia, solo su jugo 
  • 4 dientes de ajo finamente picados 
  • 2 cucharadas de mantequilla o aceite 
  • 1 cucharadita de sal ½ cucharadita de pimienta 
  • 1 cucharadita de orégano seco 
  • 1 cucharadita de paprika (opcional)
  • ¼ de taza de caldo de pollo o agua Cilantro fresco picado (opcional)

Preparación:

  • Sazona el pollo con sal, pimienta, orégano y paprika. Déjalo reposar 10 minutos para que absorba el sabor.
  • En un sartén grande, derrite la mantequilla o calienta el aceite a fuego medio-alto. Sella el pollo por ambos lados hasta que esté dorado (aproximadamente 4–5 minutos por lado).
  • Baja el fuego y agrega el ajo picado. Cocina por 1 minuto hasta que suelte su aroma, cuidando que no se queme.
  • Incorpora el jugo de limón y el caldo de pollo. Mezcla bien y tapa el sartén.
  • Cocina a fuego medio durante 10–15 minutos más, hasta que el pollo esté completamente cocido y jugoso.
  • Ajusta de sal si es necesario y termina con cilantro fresco encima.

Tip: Puedes deshebrar el pollo y usarlo para tacos, tostadas o bowls con arroz.

tracking reference image

