Pollo jugoso al limón y ajo en sartén: receta fácil, barata y lista en 30 minutos
Una receta de pollo económica, rápida y llena de sabor que se adapta perfecto al ritmo de mitad de semana en la CDMX.
En la Ciudad de México, donde el ritmo no se detiene ni a mitad de semana, el pollo se mantiene como uno de los ingredientes más buscados por su versatilidad, precio accesible y rapidez de preparación. Cada miércoles, miles de personas buscan recetas prácticas que no sacrifiquen sabor, pero sí optimicen tiempo y presupuesto. En ese contexto, el pollo al limón y ajo se posiciona como una opción ganadora: pocos ingredientes, máximo sabor y cero complicaciones.
Además, en temporada de calor, las recetas frescas, ligeras y con notas cítricas tienen mayor demanda. Preparaciones como esta no solo responden a lo que dicta el antojo, también a una lógica práctica: menos tiempo frente a la estufa y más platillos que se pueden acompañar con ensaladas, arroz o incluso tortillas para hacer tacos caseros. Aquí tienes una receta pensada para volverse tendencia en búsquedas… y en tu cocina.
Ingredientes (para 4 personas):
- 4 piezas de pechuga o muslo de pollo
- 3 limones amarillo de preferencia, solo su jugo
- 4 dientes de ajo finamente picados
- 2 cucharadas de mantequilla o aceite
- 1 cucharadita de sal ½ cucharadita de pimienta
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de paprika (opcional)
- ¼ de taza de caldo de pollo o agua Cilantro fresco picado (opcional)
Preparación:
- Sazona el pollo con sal, pimienta, orégano y paprika. Déjalo reposar 10 minutos para que absorba el sabor.
- En un sartén grande, derrite la mantequilla o calienta el aceite a fuego medio-alto. Sella el pollo por ambos lados hasta que esté dorado (aproximadamente 4–5 minutos por lado).
- Baja el fuego y agrega el ajo picado. Cocina por 1 minuto hasta que suelte su aroma, cuidando que no se queme.
- Incorpora el jugo de limón y el caldo de pollo. Mezcla bien y tapa el sartén.
- Cocina a fuego medio durante 10–15 minutos más, hasta que el pollo esté completamente cocido y jugoso.
- Ajusta de sal si es necesario y termina con cilantro fresco encima.
Tip: Puedes deshebrar el pollo y usarlo para tacos, tostadas o bowls con arroz.