Piña con jengibre, ¿por qué esta mezcla domina los remedios para la garganta y la inflamación?

Hay combinaciones que salen de la cocina y se instalan en el imaginario del alivio. La piña con jengibre es una de ellas. Aparece en licuados, shots, infusiones y remedios caseros cuando llega el dolor de garganta, la inflamación o esa sensación de cuerpo “pesado” que suele acompañar gripes, cambios de clima o excesos de comida.

La piña se relaciona con la bromelina, un grupo de enzimas presente en el fruto y el tallo, mientras que el jengibre carga una larga historia de uso tradicional para malestares digestivos, resfriados y procesos inflamatorios.

Qué hay detrás de su fama

En el caso de la piña, el nombre clave es bromelina. El NCCIH explica que se trata de enzimas que descomponen proteínas y que se encuentran en el fruto y el tallo de la planta. Esa bromelina se ha estudiado sobre todo en suplementos, no en jugos caseros, para dolor e inflamación en contextos concretos como sinusitis o recuperación tras cirugía dental. La institución también subraya que, para muchos otros usos, la evidencia sigue siendo limitada o confusa.

jengibreFreepik

El jengibre, por su parte, ha sido usado desde hace siglos y hoy está mejor respaldado para algunas náuseas y vómitos que para el dolor de garganta en sí. Aun así, una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2025 encontró que la suplementación con jengibre puede mejorar algunos biomarcadores inflamatorios y antioxidantes, sobre todo en personas con condiciones subyacentes, aunque los autores piden interpretar esos resultados con cautela por la heterogeneidad de los estudios.

La garganta: alivio no es lo mismo que tratamiento

Una cosa es que esta mezcla resulte reconfortante y otra que esté comprobada como tratamiento para la garganta irritada. Lo que sí sabemos es que los líquidos tibios pueden aliviar síntomas. Mayo Clinic recomienda bebidas calientes suaves, como caldo, té sin cafeína o agua tibia con miel, porque ayudan a calmar la garganta; también insiste en mantener buena hidratación.

Eso ayuda a entender por qué la mezcla funciona tan bien en la cultura doméstica: no solo importa el ingrediente, también importa el formato. Un té o una bebida tibia con jengibre puede sentirse calmante por temperatura, hidratación y textura, aunque eso no signifique que la piña con jengibre cure por sí sola una infección o reduzca de manera directa una inflamación de garganta.

Piña y jengibreFreepik

Entonces, ¿sí sirve?

La respuesta más honesta es: sirve como apoyo. El jengibre tiene una base científica razonable en procesos inflamatorios y la bromelina ha mostrado potencial en dolor e hinchazón en algunos escenarios clínicos. Pero la mayor parte de esa evidencia viene de suplementos, extractos o estudios controlados, no de un jugo casero preparado en casa.

Aun así, como bebida de acompañamiento cuando hay irritación de garganta, congestión o necesidad de algo suave y fresco, la combinación tiene lógica.

La piña aporta acidez, dulzor y agua; el jengibre suma picor aromático y sensación térmica. Juntas construyen una bebida que se siente activa, limpia y reconfortante.