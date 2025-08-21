Pide lo que quieras y paga lo que puedas: una jornada histórica en la CDMX

La Ciudad de México está a punto de vivir una de las jornadas gastronómicas más audaces de los últimos años. Imagínalo: sentarte en un restaurante reconocido por la Guía Michelin, degustar su propuesta culinaria y, al final, pagar lo que consideres justo. Esa es la premisa de “Pide lo que quieras y paga lo que puedas”, una iniciativa que busca derribar muros económicos y demostrar que la alta cocina también puede ser un espacio de encuentro y comunidad.

El próximo miércoles 27 de agosto de 2025, más de 20 proyectos abrirán sus puertas en un acto de confianza y solidaridad. Desde sitios de gastronomía contemporánea hasta panaderías de barrio, todos coinciden en una idea central: la mesa es un derecho cultural y colectivo, no un lujo reservado a unos pocos.

El origen de una idea revolucionaria

La chispa surgió de Masala y Maíz, el restaurante con estrella Michelin que desde sus inicios ha desafiado etiquetas. Nacido de la visión de Saqqib Keval y Norma Listman, este proyecto es mucho más que un comedor: es un manifiesto sobre la migración, la memoria y la resistencia cultural. En sus platos se cruzan la cocina del sur de India, los sabores africanos y las raíces mexicanas, recordándonos que la gastronomía no entiende de fronteras, sino de diálogos.

Norma Listman y Saqib KevalAna Lorenzana

Desde su apertura, Masala y Maíz se ha consolidado como un espacio que trasciende lo culinario. Ahí, la cocina es un acto político y comunitario: un recordatorio de que comer juntos es también repensar la historia, honrar el origen de los ingredientes y cuestionar las desigualdades que marcan quién tiene acceso a qué mesa.

Por eso no sorprende que fueran ellos quienes sembraran esta idea disruptiva: abrir los restaurantes de la ciudad bajo la premisa de “Pide lo que quieras y paga lo que puedas”. Su objetivo no es solo invitar a comer, sino derribar las barreras económicas, reconfigurar la relación entre comensal y cocina y devolverle a la gastronomía su esencia de intercambio cultural y generosidad.

“Es uno de mis días favoritos del año —confiesa Saqqib— porque recordamos que la hospitalidad tiene el poder de transformar realidades, aunque sea por un instante. Ese día todo el mundo es bienvenido, sin excepción”.

Para Norma, este día también es un recordatorio de comunidad y cuidado colectivo: “No se trata solo de dar de comer, sino de cuidar a quienes se sientan a la mesa con nosotros. La cocina también es un acto de cuidado”.

La mesa de Expendio de MaízExpendio de Maíz

Una constelación de sabores y estrellas Michelin

La lista de participantes es tan diversa como vibrante. Se trata de un mosaico que refleja lo mejor de la capital:

Restaurantes con estrella Michelin:

Expendio de Maíz Sin Nombre (Roma Norte).

Baldío, con estrella verde por sostenibilidad (Condesa).

Masala y Maíz (Centro).

Más espacios participantes:

Malix (Polanco).

Loup Bar (Roma).

Fideo Gordo (Roma).

Bao Bao (Roma).

AHUMALIA (Roma).

Mux México (Roma).

Umani (Juárez).

Via Sol (Escandón).

Destello (Benito Juárez).

Sobremesa (Coyoacán).

Cafés, panaderías:

Cicatriz Café (Cuauhtémoc).

Outline (Roma).

Cinco y Dos Panadería (Cuauhtémoc).

Ciclo (Escandón).

Incluso fuera de la capital habrá eco de esta iniciativa: Mita y Ramiro Cocina, en Mérida, se sumará a la causa desde la península yucateca.

Cómo vivir la experiencia

Marca la fecha. Este miércoles 27 de agosto de 2025.

Elige el lugar. De panaderías a casas con estrella Michelin, cada comensal podrá decidir dónde vivir esta experiencia.

Disfruta y paga lo que quieras. No hay cuentas predefinidas ni mínimos establecidos: el valor lo fija cada persona según sus posibilidades y lo que haya significado la experiencia.