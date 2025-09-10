Cómo hacer pambazos: la receta y la historia detrás del antojo patrio

En la Ciudad de México, pocos antojitos son tan emblemáticos como el pambazo. Su nombre proviene del pan “pan basso” o “pan bajo”, elaborado con harina de menor calidad en la época virreinal, destinado originalmente a las clases populares. Con los años, este pan sencillo se transformó en un ícono del antojo callejero, teñido de rojo con chile guajillo y relleno de papas con chorizo. Es decir, un bocado nacido de la austeridad, pero coronado por la fiesta.

La tradición del pambazo se remonta al siglo XIX, cuando se popularizó en ferias, plazas y mercados de la capital. El relleno de papas con chorizo tiene raíces coloniales, ya que combinaba ingredientes españoles con productos nativos como el chile. Su característica más llamativa —el pan bañado en salsa roja antes de freírse— lo convirtió en un espectáculo visual y olfativo. Era un platillo barato, abundante y rendidor, lo que lo volvió inseparable de la cultura urbana de la CDMX.

Aunque se come todo el año, el pambazo brilla especialmente en las fiestas patrias. El 15 de septiembre es su escenario natural: económico, fácil de preparar en grandes cantidades y capaz de alimentar multitudes. Su color rojo evoca la bandera y sus sabores picosos, grasosos y festivos acompañan al tequila, la cerveza o el pozole. En las noches de Grito, los pambazos son protagonistas porque representan la comida del pueblo: accesible, sabrosa y con mucha identidad.

Más allá de la nostalgia, el pambazo es un símbolo de resistencia culinaria. No se encuentra en restaurantes de lujo ni en menús sofisticados, sino en carritos, fondas y ferias. Es la prueba de que la gastronomía mexicana vive en la calle y en la celebración popular. Comer un pambazo es, en cierta forma, morder un pedazo de historia: el pan humilde convertido en antojo glorioso.