¿Dónde comer? Tres años del Tigre Silencioso: cocina norteña y vinos a su medida
El Tigre Silencioso celebra su tercer aniversario en la Roma Norte con una trilogía de vinos exclusivos creados para maridar con su cocina norteña, creativa y poderosa.
En la Roma Norte, un patio de piedra con árboles viejos y mesas al aire libre recibe a los comensales de El Tigre Silencioso. Subiendo unos escalones, la vista se abre a un cobertizo cubierto de hiedra y una terraza luminosa donde la sobremesa parece alargarse sola. Dentro, entre pisos de madera y muros de estuco, la barra y la cocina abierta muestran la esencia de este espacio: un lugar donde la creatividad y el sabor dialogan.
La propuesta del chef David Castro Hussong es poderosa y honesta, con un pie en la tradición norteña y otro en la innovación. De su cocina salen platos como la empanada norteña, dorada y rellena de chicharrón prensado con pescado ahumado, o el pulpo guisado, servido con trozos de menudo crujiente y tortillas recién hechas. Cada creación habla de texturas y contrastes, con esa mezcla de contundencia y refinamiento que ha hecho del lugar un referente en apenas tres años.
Tres años, tres vinos
Para celebrar su aniversario, el restaurante lanzó una trilogía de vinos exclusivos —creados junto a Bodega Aborigen y el enólogo Lucas D’Acosta— pensados para acompañar el pulso de su cocina. La colección, bautizada como Vinos del Tigre, es una muestra de su identidad:
Blanco del Tigre, mezcla de Chenin Blanc, Chardonnay y Ugni Blanc, fermentado en lías durante cuatro meses, perfecto para maridar con la grasa sutil de un fideo con camarón o una empanada de espinaca.
Naranja del Tigre, un Palomino macerado dos semanas con remontado oxidativo, especiado y de gran estructura, ideal para el pulpo con pipián de aceituna o el atún con mantequilla avellanada.
Tinto del Tigre, Grenache del Valle de San Vicente sin paso por barrica, fresco y frutal, servido ligeramente frío para acompañar carnitas, costillas o tacos especiados.
El rugido silencioso de la Roma
En una colonia donde cada día abre un nuevo concepto gastronómico, El Tigre Silencioso ha encontrado su lugar a base de consistencia, sabor y autenticidad. Su aniversario no solo celebra tres años de vida, sino sus principios: aquí se cocina y se bebe con identidad, con vinos y platillos que hablan de la experiencia e identidad del chef.
Dónde: Colima 159 1A.
Cheque promedio: 1,000 pesos por persona.