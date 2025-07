Licuado de avena y guayaba: sabor, fibra y energía para el día a día

En un país donde los jugos matutinos han sido durante décadas el combustible del desayuno, los licuados comienzan a posicionarse como una opción más equilibrada, saciante y funcional. Lejos de ser solo una moda saludable, mezclar frutas con avena, lácteos o semillas permite crear bebidas con mayor poder nutritivo, capaces de aportar energía sostenida y beneficios digestivos, metabólicos e inmunológicos.

Uno de los más nobles, sabrosos y subestimados es el licuado de avena y guayaba, una combinación que destaca no solo por su sabor tropical y textura cremosa, sino por su potencia nutricional. Mientras la guayaba aporta más vitamina C que los cítricos, junto con antioxidantes y fibra, la avena suma carbohidratos complejos, betaglucanos y efecto saciante. El resultado es una bebida que no dispara el azúcar en sangre como lo haría un jugo de fruta, pero que sí ofrece energía, sabor y salud en un mismo vaso.

Ideal para quienes buscan un desayuno práctico, sin recurrir a productos ultraprocesados, este licuado puede adaptarse fácilmente al gusto, la temporada y el perfil nutricional de cada quien. A continuación, te compartimos una receta pensada para sorprender tanto al cuerpo como al paladar: