Índigo, el catering en CDMX que convierte cada evento en una experiencia única

La chef Pía Quintana no busca impactar con técnicas imposibles ni sorprender con ingredientes exóticos. Lo suyo es otro tipo de sofisticación: la que nace del entendimiento profundo de quien va a sentarse a la mesa. Por eso, en lugar de abrir un restaurante, decidió crear Índigo, un nuevo proyecto de catering en CDMX que transforma cada evento en una conversación íntima entre quien cocina y quien come.

"No me interesaba montar un menú genérico, sino pensar cada comida como una historia", dice con voz tranquila. "Me gusta que los clientes lleguen con una idea abstracta: 'algo que huela a Toscana' o 'una cena que se sienta como estar en Cuba', y desde ahí empiezo a construir".

Chef Pía QuintanaEspecial

Esa construcción inicia con investigación, lluvia de ideas y pruebas de menú. No hay fórmulas ni recetas preescritas. Y eso implica también saber renunciar. "Hay ideas que suenan increíbles, pero cuando imaginas hacer 120 platos iguales al mismo tiempo, entiendes que hay que tomar decisiones prácticas. Camilo, mi socio, me ayuda a aterrizar. Él viene del mundo de los banquetes y tiene el ojo para ver lo que va a funcionar".

Dejar la cocina, volver a cocinar

Antes de Índigo, Pía había trabajado en restaurantes, hoteles y como chef privada. Después de la pandemia y de un problema de salud que la alejó un tiempo de las cocinas, entendió que no quería volver al mismo ritmo, pero sí a su oficio. "No tenía energía para un restaurante, pero sabía que quería seguir cocinando", cuenta. La vida, como suele hacerlo, le puso en el camino a alguien complementario, y el proyecto empezó sin nombre, casi como un accidente.

Cátering ÍndigoEspecial

"El primer evento lo hicimos a la semana de conocernos. Luego vino otro, y otro. Hasta que nos dimos cuenta de que esto ya tenía forma y necesitaba identidad. Fue en un viaje a Oaxaca donde apareció el nombre. ÍNDIGO. Una palabra que es color, planta, piedra, proceso. Me gustó que significara muchas cosas, justo como este proyecto".

Nada de esto es improvisado

En Índigo no hay improvisación disfrazada de espontaneidad. Cada montaje, cada platillo, cada elemento visual responde a una intención. "Yo me involucro en todo. No es que entreguemos comida bonita y ya. A veces sirvo yo misma, explico los platos. Quiero saber dónde estoy cocinando, para quién, en qué momento del año. Eso cambia todo".

Esa cercanía permite también atender a personas con necesidades alimenticias específicas. "Tengo experiencia cocinando para gente con restricciones, desde vegetarianos hasta personas con enfermedades autoinmunes. Me buscan porque saben que cuido cada ingrediente".

Y lo dice sin dogmas: "No soy radical, pero no uso productos procesados. Cocino con lo que hay en temporada, uso verduras como si fueran proteínas. Trato a una calabaza como a un ribeye. Porque no todo lo vegetal tiene que ser ligero ni anodino. Hay jitomates que merecen respeto".

Chef Pía QuintanaEspecial

Cocinar también es escuchar

Índigo no es solo un servicio de catering. Es una forma de acompañar. Una posibilidad para quienes quieren comer bien, sí, pero también ser parte de una experiencia construida a la medida. Pía ha servido cenas en rooftops de Polanco, en casas diseñadas por Barragán, en departamentos íntimos, en bodas en terrazas privadas. Y cada espacio requiere una lectura distinta.

"No es solo pensar qué vamos a servir. Es pensar cómo vamos a provocar algo. Qué va a hacer que ese evento no se parezca a ningún otro. A veces la respuesta está en servir con las manos, a veces en poner todo al centro. Lo importante es que sea inolvidable, pero sin estridencia".

¿Por qué hacerlo así?

Porque puede. Porque después de haber hecho de todo, entendió que no hay necesidad de volver a lo que ya no vibra. Lo dice sin sentimentalismo: "Después de lo que viví (cáncer de mama), necesitaba reconectar con lo esencial. Esto es lo que quiero hacer ahora. Cocinar bien. Cocinar bonito. Cocinar con sentido".

Hoy, a través de Índigo, Pía vuelve a estar cerca del fuego, pero con otra claridad. Sabe lo que quiere. Sabe con quién quiere cocinar. Y sabe que lo más importante que puede ofrecer no es un platillo espectacular, sino una experiencia que no se repita.

Instagram: @indigo.bypia

Desde cenas íntimas hasta banquetes de 300 personas.