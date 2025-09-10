Cómo preparar churros en nogada, la receta del chef Jorge Gordillo que reinventa un clásico de temporada

El punto de partida es una masa elaborada con harina de trigo y arroz, trabajada hasta lograr la textura ideal. Tras freírse en aceite y cubrirse de azúcar con canela, los churros se acompañan de una salsa inspirada en la nogada, con un giro dulce y cremoso.

Ingredientes para los churros:



​Agua 350 ml

Aceite 20 ml

Azúcar 10 gr

Sal 4 gr

Harina de trigo 200 gr

Harina de arroz 50 gr

Huevo 1 pieza

Aceite para freír, cantidad necesaria

Ingredientes adicionales



​Azúcar 200 gr

Canela en polvo 5 gr

Granada 1 pieza

Hierbabuena 2 ramitas

Nuez de castilla 200 gr

Preparación de los churros

Paso 1. Cernir la harina de trigo y mezclar con la harina de arroz. Poner el agua, sal y aceite en una olla pequeña y llevar a fuego hasta que rompa hervor; retirar del fuego.

Paso 2. Agregar la harina en el agua y mezclar muy bien. Llevar de nuevo a fuego unos minutos más hasta que la mezcla esté bien integrada. Se puede poner en batidora eléctrica con pala hasta que enfríe. Cuando la masa esté fría, agregar el huevo y mezclar.

Paso 3. Poner a calentar el aceite, colocar la masa en una manga con duya de estrella y formar los churros directamente en el aceite caliente para que se frían.

Paso 4. Mezclar el resto de azúcar con la canela, pasar los churros en esta mezcla y reservar.

Salsa para los churros



Queso crema 250 gr

Queso de cabra 70 gr

Chocolate blanco 250 gr

Leche condensada 150 ml

Almendra tostada sin cáscara 70 gr

Nuez tostada 70 gr

Licor de jerez 2 oz

Leche 500 ml

Preparación:

Paso 1. Derretir el chocolate calentando un poco de la leche, agregar en dos partes a una licuadora junto con el resto de los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Paso 2. Servir la salsa en un tazón y acompañar con los churros. Decorar con semillas de granada, hierbabuena picada y nuez de castilla