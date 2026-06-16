Granate, la enoteca de la colonia Cuauhtémoc, CDMX, para beber vino por copeo

El color granate de cualquier vino indica madurez, evolución, años de experiencia y sobre todo anuncia un producto placentero en nariz y en boca. Esa misma descripción aplica a la Enoteca Granate, un wine bar de la colonia Cuauhtémoc.

Polo Luna, al frente de Granate, venía de la industria farmacéutica y después pasó por la importadora de vinos Interamericana, donde empezó a mirar esta bebida no sólo como producto, sino como una posibilidad de vida profesional.

“Granate nace de dos cosas: de un capricho mío y de una madurez”, cuenta.

GranateCortesía

El nombre, dice, también viene de esos tonos que aparecen con la evolución de un vino y que reflejan el momento en que decidió abrir un nuevo negocio.

Al final también la idea de un bar relajado, con buena selección, comida pensada para compartir y una atmósfera donde no hace falta fingir que sabes o no de este producto.

“El concepto era acercarse al espíritu de las barras de tapas españolas, esas a las que se llega después de la oficina para beber algo, picar bien y conversar”.

Aproximadamente 30% de la carta está dedicada al vino mexicano y 40% al español. Todo se ofrece por botella o por copeo, con preferencias semanales que permiten rotar etiquetas y mantener viva la curiosidad del cliente.

“Los precios son accesibles, sin duplicar o triplicar como en otros lugares o restaurantes”, señala Luna.

La cocina parte de las tapas españolas, pero con guiños mexicanos. Entre los platos que ya se han vuelto favoritos aparecen las aceitunas con aceite y jocoque, las papas con mejillones en salsa roja y, cuando la temporada lo permite, el sándwich de soft crab con chile güero.

GranateCortesía

El vermut también tiene lugar propio. Granate trabaja una selección de etiquetas para quienes buscan ese momento de aperitivo que en España e Italia es casi religioso para abrir boca. A eso se suman cocteles con vino y bebidas más ligeras, como tinto de verano, Limoncello Spritz y cervezas españolas.

Ya para septiembre, Granate cumplirá dos años, pero antes de eso y de cara al Gran Torneo de Fútbol, Luna adelanta una jugada: ofrecer Taittinger por copeo y por botella a un precio casi de costo. Una táctica futbolera que va con el espíritu del lugar y que refleja que el Champagne del Mundial se puede beber de forma accesible.

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Granate

Río Tigris 44, Colonia Cuauhtémoc

Instagram: @granate_enoteca

Martes a sábado, de 4:00 p.m. a 12:00 a.m.