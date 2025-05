Gastronomía catalana festeja reconocimiento internacional en México

Cataluña es la primera región europea en recibir la distinción de Región Mundial de la Gastronomía 2025, otorgada por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo (IGCAT) y La Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica, Prodeca y La Naval se unen para celebrarlo con el “Festival de Cataluña en México”, bajo el lema “Som Catalan Food”.

En conversación con este medio, el delegado del gobierno catalán en México, LLeïr Daban, explicó que durante todo el año que corre, y en particular este mes de mayo, habrá diversas actividades con el objetivo de promover la gastronomía catalana y conmemorar la distinción otorgada por el IGCAT a Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025. "Queremos salir al mundo a explicar lo que es la gastronomía catalana, no sólo como fuente de disfrute sino como alimentación saludable", dice Lleïr Daban.

"Queremos salir al mundo a explicar lo que es la gastronomía catalana, no sólo como fuente de disfrute sino como alimentación saludable, y por eso promovemos la dieta mediterránea, que va unida a un proyecto de salud y turismo enogastronómico", dice Dabán.

Durante todo el mes de mayo, la gastronomía catalana será la protagonista de este festival gourmet que, a través de diversas experiencias y actividades, invita al público a realizar un viaje gastronómico por Cataluña para dar a conocer sus viñedos y bodegas más reconocidas, degustar los deliciosos embutidos de tierra firme, las conservas tradicionales de sus mariscos del Mediterráneo, así como descubrir el clásico vermut de la hora del aperitivo.

Los asistentes podrán descubrir la variedad, calidad y excelencia de los alimentos y bebidas catalanas en 8 sucursales de las tiendas gourmet La Naval repartidas en la Ciudad de México.

Cada una de estas sucursales reúne a más de 47 marcas y hasta 300 productos gourmet como vinos tintos y blancos, cavas, vermut, chocolates, turrones, galletas, aceites, vinagres, agua mineral, embutidos, conservas del mar y productos sin gluten, precisa el delegado, y agrega que los clientes encontrarán 140 productos nuevos en los estantes.

Lleïr Daban, delegado de Cataluña en México.ROSARIO SERVIN

Martes de degustaciones y catas, una experiencia sensorial

El Festival propone una serie de experiencias con catas y degustaciones de productos catalanes gourmet, las cuales tendrán lugar cada martes de la semana en distintos puntos para promover algunas de las 12 Denominaciones de Origen (D.O.) de más prestigio con las que cuenta Cataluña: DO. Catalunya, DOQ. Priorat, DO. Penedès, DO. Costers del Segre y DO. Cava.

Asimismo, durante todo el mes de mayo a partir de las 12 del mediodía podrán disfrutar de la tradicional hora vermut en el restaurante La Quilla, dentro de la tienda gourmet La Naval sucursal Insurgentes. La hora del vermut es uno de los rituales más populares en Cataluña, en el que no puede faltar un buen vermut blanco, rojo o rosado, típico de la región de Reus y Tarragona. En Cataluña se acostumbra a tomar con hielo, sifón, una aceituna y una rodajita de naranja.

Estas diversas experiencias están destinadas a compradores, importadores, distribuidores, medios de comunicación especializados y público en general.

Durante todo el mes, los restaurantes La Quilla ubicados en las tiendas La Naval de Insurgentes, Río Lerma y Polanco también se suman al “Festival de Cataluña en México” con la propuesta de platillos típicos de la cocina catalana como pan con tomate, ‘suquet de peix’ (caldo de pescado), escalivada con anchoas, butifarra con alubias, fricandó de ternera, coca de Sant Joan y diversas propuestas de vinos catalanes. Un viaje sensorial que trasladará a las personas que se acerquen y degusten estas creaciones gastronómicas a orillas del Mediterráneo.

Productos catalanes.Especial

Cataluña Región Mundial de la Gastronomía 2025

Este reconocimiento otorgado a Cataluña por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo (IGCAT), pone de manifiesto la excepcionalidad y la riqueza del patrimonio agroalimentario y culinario catalán, y consolida el territorio como un referente internacional, expresó la delegación catalana en México.

La distinción reconoce a Cataluña no sólo como un destino gastronómico de primer nivel, sino también como un territorio innovador, capaz de conectar su patrimonio alimentario con valores como la sostenibilidad, la calidad y la cohesión social. La declaratoria como Región Mundial de la Gastronomía ofrece una oportunidad única para posicionar la gastronomía catalana como un elemento clave en la identidad cultural del país y en su proyección en el mundo.

Este reconocimiento se otorga a aquellas regiones que demuestran una estrategia integrada para promover su gastronomía como motor de desarrollo económico, turístico y cultural. Cataluña ha destacado gracias a su capacidad de aglutinar instituciones, productores locales, restauradores, colectivos de cocina y expertos en un proyecto común que enlaza tradición e innovación.