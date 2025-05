Diana Beltrán: la chef mexicana que ha conquistado la cocina del Vaticano

Desde hace más de 25 años, la chef Diana Beltrán ha sido una de las voces más firmes —y más sabrosas— de la cocina mexicana en Italia. Originaria de Acapulco, Guerrero, Beltrán ha hecho de Roma su casa y del antojito mexicano una forma de diplomacia gastronómica que ha conquistado desde comensales italianos hasta cardenales en el Vaticano.

“Me fui a los 19 años a Roma, primero me enamoré de la ciudad y después del papá de mi hijo. Nunca dejé de ser mexicana, y esa raíz fue lo que me salvó y me dio futuro”, relata en entrevista con Bistronomie.

Su historia comenzó con necesidad, pero también con pasión. Tras una separación, Diana buscó salir adelante en una tierra lejana a punta de sazón. “Una amiga me preguntó qué sabía hacer y yo le dije: fiestas. Yo era la señora que organizaba todo con comida mexicana. Así empezó todo”.

Con ingredientes que a veces tenía que cargar desde México en maletas, se aventuró al catering, a cocinar para la Embajada, para el Turismo de México y eventualmente abrió su primer restaurante: La Cucaracha, ubicado a solo una cuadra del Vaticano. “Teníamos que improvisar tamales con papel aluminio porque no había hojas; fue picar piedra, pero valió la pena”.

CHEF DIANA BELTRÁNHUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Ahí comenzó su consolidación. A través de La Cucaracha y otros proyectos como El Tiburón, ha introducido platillos típicos —muchos de ellos guerrerenses— a un país que solía asociar la cocina mexicana con el Tex-Mex. “Al principio los italianos pedían fajitas o chili con carne. Yo no tenía eso. Les decía: 'Te voy a dar una tostada para que pruebes lo que es México'”.

Su perseverancia la llevó a cocinar dentro del Vaticano, en cenas oficiales, eventos de beneficencia y celebraciones navideñas. “Siempre dije que sí. Me metía en cada problema, pero siempre decía que sí. No podíamos usar gas, ni freidoras, solo hornos eléctricos. Pero ahí estábamos, representando a México”.

Ahí conoció a dos papas: Benedicto XVI y Francisco. De este último recuerda: “Una vez me felicitó, y me dijo con una sonrisa: ‘Tenemos que comer mexicano’”.

Su historia trascendió al punto de convertirse en imagen pública: fue invitada a MasterChef Italia como jurado internacional y ha dado clases en el prestigioso canal culinario Gambero Rosso. “Una amiga me dijo: ‘Hazlo, es lo que está de moda’, y tenía razón. Desde entonces, el restaurante no ha dejado de llenarse todos los días”.

En 2021, recibió el Reconocimiento Ohtli, que otorga el gobierno mexicano a quienes promueven la cultura nacional en el extranjero. “Fue algo muy emotivo. Yo solo cocinaba con el corazón, nunca pensé que eso me pondría en este lugar”.

CHEF DIANA BELTRÁN HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Hoy, su hijo Gianluca colabora en la operación digital de sus restaurantes, y Diana se enfoca en promover la cocina de mar que tanto representa a su natal Guerrero. “En Italia no se conoce mucho la cocina mexicana con pescado. Yo soy de Acapulco, y quiero que eso también se sepa”.

Aunque visita México con frecuencia, Beltrán tiene claro su compromiso: seguir en Roma, seguir representando a México desde su cocina. “Aquí me quedo. Mis colegas en México son grandiosos, yo soy la más chiquita al lado de ellos. Pero en Italia, quiero que el mundo siga conociendo el verdadero sabor de México”.Estuvo en la capital del país porque fue premiada por el Festival Sabores es Polanco.