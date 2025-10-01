Día Internacional del Café: Tiramisú, el postre italiano que celebra al café (receta)

El tiramisú es un himno al café. Su nombre proviene del dialecto véneto tirami sù, que significa “súbeme el ánimo”, y nada refleja mejor ese espíritu que la energía de un espresso recién hecho. Aunque Venecia y Treviso se disputan su creación, desde los años 70 el tiramisú se convirtió en un embajador de la repostería italiana en todo el mundo.

El encanto del tiramisú está en la sencillez de sus ingredientes, que juntos crean una sinfonía de sabores:

Soletas o bizcochos de soletilla, esponjosos y absorbentes.

Café espresso, fuerte, aromático, protagonista absoluto.

Queso mascarpone, fresco y sedoso.

Yemas y claras montadas, que aportan aire y ligereza.

Cacao amargo, el toque final que potencia el carácter del café.

En cada capa se esconde la razón de su éxito: un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo amargo, entre lo ligero y lo cremoso.