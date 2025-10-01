Lectura1:00 min
Día Internacional del Café: Tiramisú, el postre italiano que celebra al café (receta)
Con capas de soletas empapadas en café espresso, crema de mascarpone y un toque de cacao, el tiramisú clásico es el mejor homenaje a la bebida más querida del mundo en el Día Internacional del Café.
El tiramisú es un himno al café. Su nombre proviene del dialecto véneto tirami sù, que significa “súbeme el ánimo”, y nada refleja mejor ese espíritu que la energía de un espresso recién hecho. Aunque Venecia y Treviso se disputan su creación, desde los años 70 el tiramisú se convirtió en un embajador de la repostería italiana en todo el mundo.
El encanto del tiramisú está en la sencillez de sus ingredientes, que juntos crean una sinfonía de sabores:
- Soletas o bizcochos de soletilla, esponjosos y absorbentes.
- Café espresso, fuerte, aromático, protagonista absoluto.
- Queso mascarpone, fresco y sedoso.
- Yemas y claras montadas, que aportan aire y ligereza.
- Cacao amargo, el toque final que potencia el carácter del café.
En cada capa se esconde la razón de su éxito: un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo amargo, entre lo ligero y lo cremoso.
Ingredientes para 6 porciones:
- 300 g de soletas (bizcochos de soletilla)
- 4 yemas de huevo
- 2 claras de huevo
- 100 g de azúcar
- 400 g de queso mascarpone
- 250 ml de café espresso fuerte
- 30 ml de licor Amaretto (opcional)
- Cacao amargo en polvo para espolvorear
Preparación:
- Prepara un café espresso intenso y déjalo enfriar. Si lo deseas, añade Amaretto.
- Bate las yemas con el azúcar hasta que la mezcla esté pálida y espesa.
- Incorpora el mascarpone suavemente hasta obtener una crema homogénea.
- Monta las claras a punto de nieve e intégralas poco a poco.
- Sumerge las soletas en el café sin empaparlas demasiado y colócalas en un refractario.
- Cubre con crema de mascarpone y repite las capas.
- Refrigera por lo menos 4 horas y, antes de servir, espolvorea con cacao.