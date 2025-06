¿Qué tan cocido lo quiere? Guía para pedir un filete como experto

En el mundo de la carne, hay una línea muy delgada entre pedir un filete y profanarlo. No es exageración: lo que para algunos puede parecer un detalle menor —“que esté bien cocido, por favor”— para otros representa un sacrilegio al sabor, la textura y el alma del corte. En tiempos donde los asadores se vuelven templos y los chefs, auténticos sacerdotes del fuego, saber los términos de cocción es indispensable.

Aquí no venimos a juzgar —bueno, un poco sí—, sino a orientar. Porque pedir carne en su punto correcto no es moda ni elitismo: es conocimiento, gusto y cultura. Y para eso, hay que conocer los términos en el asado. Esta es una guía, con temperaturas, para no volver a errar entre brasas.

Término Azul o Blue Rare

Interior prácticamente crudo, solo sellado.

Temperatura interna: 46–49 °C.

Apariencia: El centro es frío, de un rojo muy oscuro, apenas tibio.

Ideal para: Cortes gruesos como el rib eye. Quien pide este término, suele saber exactamente lo que quiere… o está probando al chef.

Término Rojo o Rare

Sellado por fuera, jugoso y rojo por dentro.

Temperatura interna: 50–52 °C.

Textura: Suave, apenas resistente al corte.

Sabores: Se concentra el sabor natural del animal. Una elección audaz y muy apreciada en la alta cocina.

Raw cooked meat steak sliced and salt added, served on the black table

Término Medio Rojo o Medium Rare

La joya de la corona, el favorito de chefs y carnívoros informados.

Temperatura interna: 55–57 °C.

Color: Rosa intenso al centro, jugoso, con un ligero anillo café externo.

Recomendado para: Filete de res, arrachera o cortes premium. El equilibrio ideal entre textura, sabor y jugosidad.

Término Medio o Medium

Más cocido, menos jugoso, pero aún aceptable.

Temperatura interna: 60–63 °C.

Textura: Más firme, empieza a perder suavidad.

Color: Rosado tenue, más opaco.

Para quién es: Los que quieren jugar a lo seguro… aunque ya comienzan a perder la magia.

Tres cuartos o Medium Well

Ya no tan recomendable si se trata de carne de calidad.

Temperatura interna: 65–69 °C.

Sabor: Disminuyen los jugos, aumenta el sabor a grasa cocida.

Textura: Más dura, algo seca.

CORTE DE CARNEFREEPIK

Bien cocido o Well Done

Lo más cerca que puedes estar de arruinar un filete sin quemarlo.

Temperatura interna: 71 °C o más.

Color: Uniformemente café/gris.

Textura: Dura, seca. No hay jugos, no hay retorno.

El término correcto depende del corte, del origen de la carne y, claro, del gusto personal. Pero si vas a pagar por un buen filete, aprende a honrarlo.