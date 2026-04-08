Chileajo, el guiso tradicional de Oaxaca que cambia la forma de entender el chile

Cuando se piensa en la cocina oaxaqueña, la conversación suele irse hacia los grandes emblemas: moles, tlayudas, memelas y quesillo. Pero hay platillos que, sin la misma fama nacional, explican cómo cocina una región. El chileajo es uno de ellos. Larousse lo describe como un guiso de verduras o carnes preparado con chiles y ajo, típico de Guerrero y Oaxaca, aunque con variantes según la zona. En el caso oaxaqueño, su peso cultural se concentra especialmente en la Mixteca, donde incluso tiene un festival propio en Huajuapan de León.

Lo interesante del chileajo es que obliga a mirar el chile desde otro lugar. Lo que domina es la profundidad. En Huajuapan, la base incluye chiles secos, ajo y especias; en otras versiones aparecen jitomate, tomate verde, orégano, tomillo, ajonjolí o vinagre. Esa mezcla da como resultado un sabor más asentado que explosivo.

El chileajo cuenta una historia distinta de la cocina mexicana porque trabaja con ingredientes que ya pasaron por otro tiempo: chiles secos, condimentos molidos, preparaciones que no dependen del instante.

El chileajo permite entender que en Oaxaca el chile también puede ser una herramienta de estructura. No solo aporta picor; organiza el guiso, lo sostiene y le da un fondo seco, especiado y persistente. El ajo, por su parte, manda. Y esa alianza entre chile seco y ajo mueve al platillo hacia una zona menos vistosa, pero mucho más compleja.

También conviene leer el chileajo como una cocina de aprovechamiento. No porque sea una receta pobre, sino porque responde a una lógica donde conservar y extender la vida de los ingredientes importa tanto como sazonarlos. El uso de chiles deshidratados, especias, vinagre y carnes o verduras habla de una cocina acostumbrada a administrar el sabor en el tiempo. Algunas versiones oaxaqueñas se preparan con cerdo; otras, durante Cuaresma, con verduras. Larousse registra incluso un chileajo de verduras con papa, zanahoria, ejotes, coliflor y chícharos marinados en una salsa muy picante, así como versiones con verdolagas y carne de cerdo.

Puede ser comida diaria, comida de fiesta local o comida de temporada.