¿Dónde comer? Zubieta recibe a Roberto Alcocer: un festival culinario con estrella Michelin

Roberto Alcocer es uno de los grandes referentes de la cocina mexicana contemporánea. Con una estrella Michelin en México y otra en Estados Unidos, ha logrado consolidar una propuesta que refleja tanto el territorio que lo vio crecer como la experiencia adquirida en cocinas de Francia, España y Norteamérica. Fundador de Malva en Valle de Guadalupe y de Valle en Oceanside, California, Alcocer ha sido reconocido en 2025 como nominado al James Beard Award en la categoría de Mejor Chef de California.

El festival en Zubieta

Desde agosto y hasta octubre, Zubieta, el restaurante ubicado dentro de El Palacio de Hierro Coyoacán, abre sus puertas a este festival gastronómico que reúne seis platillos creados por Alcocer. El menú está diseñado para el comensal chilango: directo, cercano, con sabores que remiten a la memoria colectiva pero con la fineza de un cocinero con 25 años de trayectoria.

“Este menú está pensado para el comensal chilango… Aquí buscamos lo que ya conocemos, tenemos menos tiempo y menos disposición a experimentar. Por eso, estos platillos no están pensados para arriesgar, sino para reforzar sabores, esos sabores que me representan a mí y a la cocina que he construido por 25 años, así como mis 41 años en esta tierra”, compartió Alcocer.

Chef Roberto AlcocerFreepik

Más del menú

Cada creación refleja la filosofía del chef: sabor por encima de la complejidad, raíces que dialogan con la técnica y un recorrido vital entre Chiapas, Ensenada, Puebla, Oaxaca, Baja California y Estados Unidos.

Aguachile de chayote y trucha de ojos negros: un juego fresco con láminas de chayote y tiradito de trucha curada.

Setas al grill, ajo negro y cenizas: un tributo al “chichilo” negro oaxaqueño.

Pesca del día con beurre blanc de chile serrano y espárrago: lenguado en sartén con notas de mantequilla, chile y vegetales al grill.

Bistec ranchero: reinterpretación norteña con carne Denver, frijoles negros con trampa y tortillas de maíz hechas en casa.

Chocolate de metate: ganache especiada con helado de chocolate oscuro y crumble.

Tascalate y leche quemada: coulant acompañado de helado artesanal.

Roberto Alcocer en ZubietaFreepik

Una propuesta sin pretensiones

La apuesta de Alcocer es clara: construir una experiencia cercana y memorable, donde la cocina se viva sin rigideces ni ornamentos excesivos. Cada platillo es una invitación a recorrer el mapa de sabores que lo ha marcado desde la infancia hasta la madurez profesional.