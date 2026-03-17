5 frutas mexicanas olvidadas que los nutriólogos recomiendan por sus beneficios y propiedades

La cocina mexicana está llena de ingredientes que durante siglos formaron parte de la alimentación cotidiana y de la medicina popular. Sin embargo, muchas de estas frutas han quedado fuera del radar de los supermercados y del consumo urbano. Paradójicamente, varias de ellas contienen propiedades nutricionales superiores a muchas frutas comerciales, gracias a su riqueza en antioxidantes, vitaminas y fibra.

En mercados tradicionales, tianguis y huertos familiares todavía es posible encontrar frutas que forman parte del patrimonio alimentario del país. Algunas se utilizan en bebidas calientes, otras en salsas o dulces regionales, y varias han sido empleadas durante generaciones como remedios naturales. Hoy, nutriólogos y cocineros vuelven a poner la mirada en estos ingredientes por su valor nutricional y su potencial gastronómico.

El tejocote: pequeño fruto con gran aporte de vitamina C

El tejocote es una pequeña fruta anaranjada muy asociada a la temporada navideña en México, ya que es uno de los ingredientes centrales del tradicional ponche caliente. Sin embargo, su valor va mucho más allá de su uso en esta bebida. Se trata de un fruto con alto contenido de vitamina C, fibra y compuestos antioxidantes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

Además, el tejocote contiene pectina, una fibra soluble que puede contribuir a regular los niveles de colesterol y favorecer la digestión. Por esta razón, en la medicina tradicional mexicana se ha utilizado en infusiones y preparados caseros para apoyar el sistema digestivo y mejorar la salud respiratoria durante los meses fríos.

Otro aspecto interesante de esta fruta es su papel histórico en la alimentación rural. Durante generaciones, el tejocote se consumía fresco o en almíbares, y en algunas regiones incluso se utilizaba en remedios naturales para ayudar a regular la presión arterial y mejorar la circulación.

TejocoteFreepik

Xoconostle: el fruto ácido del nopal que ayuda a regular la glucosa

El xoconostle es un fruto del nopal que a menudo se confunde con la tuna, aunque su sabor es mucho más ácido y su composición nutricional es distinta. Esta característica lo convierte en un ingrediente muy apreciado en la cocina tradicional mexicana, donde se utiliza en salsas, guisos y moles para aportar acidez natural.

Desde el punto de vista nutricional, el xoconostle contiene altas concentraciones de fibra soluble y antioxidantes, elementos que ayudan a proteger las células del daño oxidativo y favorecen la salud digestiva. Diversos estudios también han señalado que sus compuestos pueden contribuir a regular los niveles de glucosa en la sangre, lo que ha despertado interés en investigaciones sobre alimentación y metabolismo.

Además, el xoconostle es bajo en calorías y rico en agua, lo que lo convierte en un ingrediente interesante para dietas equilibradas. En estados como Hidalgo, Querétaro y el Estado de México, forma parte de recetas tradicionales que combinan sabor, nutrición y herencia culinaria.

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Capulín: la cereza mexicana cargada de antioxidantes

El capulín es una pequeña fruta oscura que pertenece a la familia de las cerezas y que crece en diversas regiones templadas de México. Durante décadas fue común encontrarla en mercados locales y en árboles de patios y huertos, donde se consumía fresca o se transformaba en dulces y licores artesanales.

Esta fruta destaca por su alto contenido de antioxidantes, particularmente compuestos que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el organismo. También contiene vitamina A y vitamina C, nutrientes que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico y a mantener la salud de la piel y la vista.

Otro aspecto interesante del capulín es que comparte propiedades con otras cerezas del mundo, incluyendo la presencia de compuestos relacionados con la producción natural de melatonina, lo que podría favorecer el descanso y el equilibrio del ciclo del sueño.

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Nanche: la fruta tropical rica en calcio y fibra

El nanche es una fruta pequeña y amarilla muy popular en el Pacífico mexicano. Su sabor intenso y ligeramente ácido ha sido aprovechado durante generaciones para elaborar bebidas tradicionales, licores regionales, dulces y postres.

En términos nutricionales, el nanche destaca por su contenido de calcio, fibra y antioxidantes, nutrientes que pueden contribuir a fortalecer los huesos y mejorar el funcionamiento digestivo. También contiene vitamina C, que ayuda a reforzar las defensas del organismo.

Su aroma característico y su sabor profundo lo convierten en un ingrediente con gran potencial gastronómico. En diversas regiones de México se utiliza para preparar nieves artesanales, conservas y bebidas fermentadas que forman parte del patrimonio culinario local.

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Chicozapote: la fruta dulce que dio origen al chicle

El chicozapote es una fruta tropical originaria del sureste de México que se distingue por su pulpa dulce y suave, con notas que recuerdan al caramelo y al azúcar mascabado. Aunque hoy no es tan común en las ciudades, en regiones tropicales sigue siendo un fruto apreciado por su sabor y su valor nutricional.

Esta fruta contiene altas cantidades de fibra, potasio y vitamina C, lo que ayuda a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y mantener el equilibrio de líquidos en el organismo. Además, su contenido natural de azúcares la convierte en una fuente rápida de energía.

El árbol del chicozapote también tiene un lugar importante en la historia económica de México. De su corteza se obtenía el látex natural llamado “chicle”, que durante décadas fue exportado desde la península de Yucatán para producir los primeros chicles comerciales del mundo.

ChicozapoteFreepik

Estas frutas representan mucho más que curiosidades del campo. Son parte de una biodiversidad que combina nutrición, historia y cultura, y que poco a poco vuelve a encontrar espacio en los mercados, en la cocina contemporánea y en la conversación sobre una alimentación más diversa y conectada con el origen de los alimentos.