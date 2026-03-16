Carne de cerdo en México: 25% del gasto familiar y 22 kg por persona al año confirman su peso

La carne de cerdo ocupa un lugar privilegiado en la mesa mexicana. Desde las carnitas que perfuman las calles los fines de semana hasta el pozole que reúne a las familias en celebraciones, esta proteína forma parte de la identidad culinaria del país. El 15 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Cerdo, una fecha que también sirve para dimensionar su relevancia en la alimentación cotidiana.

En México, el consumo promedio supera los 22 kilos por persona al año, una cifra que refleja su amplia presencia en la dieta nacional. Además de ser un ingrediente fundamental en muchas recetas tradicionales, el cerdo representa una opción accesible y rendidora para millones de hogares.

Su peso también se observa en el gasto alimentario. De acuerdo con la información del sector, alrededor del 25% del gasto en carne de las familias mexicanas se destina a la carne de cerdo, lo que confirma su importancia dentro del mercado de proteínas animales.

Carne de cerdoFreepik

La producción nacional respalda este consumo. México genera aproximadamente 1.8 millones de toneladas de carne de cerdo al año, lo que coloca a la porcicultura como una de las actividades ganaderas más relevantes del país. En términos de consumo de proteína cárnica, de cada 100 toneladas ingeridas por los mexicanos, 41 corresponden a cerdo, 37 a pollo y 22 a carne de res, una distribución que muestra la fuerte presencia del cerdo en la dieta nacional.

Detrás de este alimento existe una cadena productiva que ha evolucionado en los últimos años. En las granjas se aplican protocolos de bioseguridad, monitoreo veterinario y programas de vacunación para garantizar la salud de los animales y la calidad del producto que llega al mercado. Estas prácticas buscan reducir riesgos sanitarios y asegurar estándares de inocuidad desde el origen.

Raúl García, Gerente Técnico de la Unidad de Porcicultura de MSD Salud Animal en México, explica que el sector también ha incorporado nuevas tecnologías para fortalecer estos procesos. Entre ellas destacan sistemas de vacunación sin aguja que ayudan a disminuir infecciones cruzadas y mejorar el manejo sanitario en las granjas. A lo largo de la cadena productiva, la carne atraviesa distintos controles e inspecciones antes de llegar a los puntos de venta.

Cómo elegir carne de cerdo fresca

Para los consumidores, la elección en el mercado o supermercado sigue siendo un paso clave. Identificar un producto fresco es relativamente sencillo si se observan algunos detalles. Los especialistas recomiendan buscar carne con color rosa brillante y uniforme, un aroma fresco y neutro, y verificar que se conserve a temperaturas cercanas a los 4 grados centígrados.

carne de cerdofreepik

También es importante revisar que el empaque esté en buen estado y que el establecimiento mantenga condiciones visibles de higiene. Estas señales ayudan a asegurar que la carne ha sido almacenada y manipulada correctamente antes de llegar a la cocina.

Más allá de los datos económicos o productivos, el cerdo mantiene una ventaja culinaria difícil de igualar: su versatilidad. Puede ser protagonista de tacos, guisos, asados, caldos o platillos festivos. Su sabor, su rendimiento y su capacidad de adaptarse a distintas técnicas de cocción explican por qué continúa siendo uno de los ingredientes más presentes en la gastronomía mexicana.