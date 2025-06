15% del agro mexicano usa inteligencia artificial para producción alimentos

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la forma en que se cultivan los alimentos en todo el mundo. Desde drones que detectan plagas hasta plataformas que calculan el riego exacto de cada planta, la llamada "agricultura 4.0" se ha convertido en una promesa concreta para aumentar la productividad, reducir costos y hacer frente a los retos del cambio climático.

Para 2050, la población mundial alcanzará los 10,000 millones de personas y la de México los 150 millones, según proyecciones de la FAO. Esto implicará una demanda 70% mayor de alimentos respecto al consumo actual. En este contexto, la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) es clave para enfrentar el reto alimentario y climático.

Aunque en México menos del 15% del campo está digitalizado, según Technological Capabilities for the Adoption of New Technologies in the Agri-Food Sector of Mexico, ya se registran ahorros de hasta 20% en costos operativos y un incremento de hasta 15% en la productividad en cultivos tecnificados. En el desierto de Chihuahua, por ejemplo, se han instalado sistemas inteligentes que optimizan el riego en cultivos de nogal y vid. En el Bajío y Baja California, productores de jitomate y berries han incorporado plataformas como FieldView para mapear rendimientos y mejorar la eficiencia.

Beneficios en marcha

La inteligencia artificial también está generando resultados concretos en la industria alimentaria mexicana, la cual creció 90% en la última década y ya supera el billón de pesos en valor. Expertos como Carlos Chiang, CEO de Neurotry, aseguran que la IA ha reducido en 34% los riesgos de inocuidad y entre 25% y 70% el desperdicio alimentario, lo que representa avances significativos para una industria que pierde 31 millones de toneladas de alimentos al año. Además, los modelos predictivos ya permiten detectar patógenos con una precisión de hasta 98%, optimizando la vida útil de los productos y fortaleciendo la trazabilidad hasta en un 29%.

Para Pablo Barbuto, director de QCS - Quality Consulting & Solutions, "la IA es un aliado, no un reemplazo". Asegura que las empresas que han integrado herramientas de inteligencia artificial han logrado hasta 50% de mejora en productividad, y que el verdadero reto es preparar líderes capaces de interactuar con estas tecnologías y colaborar con desarrolladores para soluciones reales.

Agricultura de precisión: una tendencia global

En Estados Unidos, la tecnología See & Spray permite reducir hasta 90% el uso de herbicidas al detectar malezas en tiempo real. En la India, más de 27 mil agricultores ya usan aplicaciones móviles para obtener recomendaciones personalizadas que han incrementado sus ingresos hasta 6%. En Países Bajos, los agricultores de papa alcanzan 20 toneladas por hectárea usando datos de drones y sensores, el doble del promedio mundial.

IA en el campoFreepik

Jóvenes también están innovando. El proyecto Rurusi, finalista en una competencia global de tecnología, usa un chatbot para guiar a agricultores de la Sierra Tarahumara con predicciones a cinco años. En Jalisco, la app AgroScan detecta plagas en agave con drones y algoritmos, lo que puede evitar hasta 10% de pérdidas por infestaciones.

Los beneficios de la IA en el agro son claros: aumentos de productividad, reducción de insumos como agua o fertilizante, y mejor respuesta ante eventos climáticos. Bayer estima que sus herramientas digitales han permitido ahorrar más de 5.7 millones de m³ de agua por ciclo en México. Una productora en el Estado de México evitó la pérdida de su cosecha de chile gracias a una alerta de helada generada por IA.

El alto costo de la tecnología, la falta de conectividad en zonas rurales y la escasa capacitación son los principales retos. En Ensenada, un rancho tuvo que desactivar sensores inteligentes en tractores por falta de red 5G. Además, persiste una brecha generacional: muchos agricultores mayores desconfían de estas herramientas.

IA en el campoFreepik

México está lejos de Países Bajos o China en adopción de IA, pero cuenta con fortalezas: una agroindustria exportadora exigente, talento joven innovador y casos de éxito replicables. La clave está en impulsar alianzas entre gobierno, universidades y empresas tecnológicas. Como dice un experto: "la tecnología no reemplaza al agricultor, le da superpoderes".