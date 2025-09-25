Renault facilita la adquisición de sus autos y elimina la Comisión por apertura

La marca francesa, en voz de Jesus Gallo, Director general de Renault México, confirmó que eliminará la Comisión por apertura en las operaciones de compra a crédito a través de su financiera.

Esta decisión incluye a todos los modelos disponibles en México, desde el Kwid, el vehículo más accesible del país, hasta su oferta de productos utilitarios conformada por Oroch, Kangoo, Master diésel, Kangoo E-Tech y Master E Tech.

La eliminación de la Comisión por apertura, una imposición financiera que podría significar el desembolso de una cantidad considerable de dinero ya que en promedio representa el 2.5% del monto a financiar, forma parte de las acciones que Renault lleva a cabo para celebrar sus 25 años de operaciones en México.

En este sentido Jesús Gallo se mostró optimista de que los consumidores valoren esta acción y que las operaciones por medio del crédito crezcan considerando que en la actualidad el porcentaje de los vehículos que la marca comercializan mediante el crédito automotriz es superior al 60 por ciento.

"La idea de quitar la Comisión por apertura es un esfuerzo que hacemos por hacer más accesible el crédito porque sabemos también que es algo que se ha ido democratizando. Esta es una decisión intuitiva, muy rápida y que la trabajamos mucho con nuestra financiera de marca", declaró el directivo.