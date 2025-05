Lexus GX 550, un todoterreno de doble personalidad

Con dos opciones de equipamiento para quien busca aventura fuera del pavimento y para quien exige el mayor nivel de lujo. De esta forma Lexus trae a México un suv de grandes dimensiones como una alternativa más de movilidad para sus clientes.

El Lexus GX 550 es un suv de dos filas de asientos que tiene un largo de casi 5 metros con un atractivo e imponente look que está equipado con un motor V6 que entrega 3.5 litros twin turbo que entrega 349 caballos de fuerza y 479 lb-pie de par, así como una tracción en las cuatro ruedas. Esta fuente de poder y el sistema de tracción 4x4 son compartidos por la versiones Luxury+ y Overtrail+. Sin embargo para la Overtrail Plus hay elementos distintivos como el sistema de suspensión KDSS (Electronic Kinetic Dynamic Suspension System), que varía la altura de la suspensión, la rigidez de los amortiguadores y desactivar las barras estabilizadoras. Por esta razón es que el paquete Overtrail Plus es el destinado específicamente para quien busca ese diseño pero acompañado de mayores capacidades.

La Luxus GS550 está desarrollada sobre la plataforma TNGA-F, que comparte con otros modelos de Toyota, y que su principal característica es su chasis tipo escalera que le aporta mayor rigidez. Foto EE:Cortesía

Ideas diferentes

Aunque la carrocería conserva sus principales atributos en las dos variantes tales como las salpicaderas abultadas, el conjunto óptico estilizado o los espejos laterales rectangulares, hay diferencias estéticas profundas. El nivel Luxury+ recurre a una carrocería de un solo tono pero con acentos en negro piano y una menor altura de la suspensión, rines bitono de 22”. En Overtrail+ la carrocería es bitono, tienen protecciones plásticas las salpicaderas mientras que los rines son de 18” en negro.

Aunque el equipamiento interior es muy completo, también hay diferencias. En Luxury+ se equipan 21 bocinas mientras que en Overtrail son 10. Foto EE:Cortesía.

Acorazado

La sensación es la de estar en el interior de un vehículo musculoso e imponente. Los acabados, materiales y armado lucen de gran nivel. En el equipamiento destacan un cuadro de instrumentos digital de 12.3”, una pantalla central de 14” así como Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Para la versión Overtrail+ es exclusiva una Cámara 360° con visualización en tiempo real es equipamiento exclusivo.

Las capacidades todoterreno del paquete Overtrail+ son sobresalientes al contar con una suspensión variable, bloqueo de diferencial trasero y central así como desactivación de la barras estabilizadoras.Cortesía

En materia de seguridad cuenta con la suite Lexus Safety System que está conformada por más de 10 asistencias ADAS a las que se suman 10 bolsasde aire, Control de estabilidad, Asistente de arranque en pendientes y el Electronically Controlled Brake System, entre otros.

Ficha técnica

Motor: V6, 3.5l, Twin Turbo

Potencia: 349 hp

Torque: 479 lb-pie

Transmisión: Aut. 10 vel

Precios