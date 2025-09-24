Chevrolet Corvette ZR1X: Sin contemplaciones

No había mejor razón que la celebración de los 90 años de General Motors en México para que el grupo estadounidense decidiera traer a México a uno de los vehículos más poderosos, excéntricos y sofisticados de su historia. Hoy el Corvette se coloca una vez más en el centro de atención en el mundo de los super autos gracias a las innovaciones en su tren motriz y a su alto nivel de prestaciones.

El motor de combustión se ensambla a mano en la histórica planta Bowling Green Performance Buid Center.

Poder sin restricciones

La versión ZR1X del Corvette lo coloca a la cabeza de la élite de hypercars gracias a su potencia total de 1,250 caballos de potencia, a la tracción en las cuatro ruedas y a la adaptabilidad de uso que le confiere su chasis. Combina un poderoso motor a gasolina LT7 V8 biturbo (cada turbocargador de 78 milímetros), que produce 1,064 caballos de fuerza y un par motor de 828 lb-pie. Este motor de combustión cuenta con un cigüeñal plano forjado, un tren de válvulas tipo finger-follow y lubricación de cárter seco. Sus cifras de rendimiento se benefician del desempeño generado por un motor eléctrico montado en el eje delantero con el que se alcanza la cifra total de 1,250 caballos de potencia. Debido al gigantesco aumento en la potencia, se echa mano del paquete de discos de freno J59 con calipers Alcon de 10 pistones para el eje delantero y 6 en el trasero.

La electrónica le permite ofrecer los modos de manejo Endurance, Clasificación, Push-to-Pass y PTM Pro, con el que desactiva las asistencias.

Pista y en el vecindario

El chasis, gracias al sistema Magentic Ride, puede adaptarse a las necesidades de conducción. El modo estándar es el ideal para un paseo en carretera en el que se requiere de la comodidad de un manejo sin sobresaltos pero con lo necesario para un repentino día en pista o de mayor exigencia al volante. En este caso se montan neumáticos PS4S. Con el paquete ZTK Performance Package se ofrece una suspensión más rígida así como el calzado de las llantas Michelin Pilot Cup 2R.

Estrena diseño para el interior con una nueva consola central, tres pantallas (12.7”, 14” y de 6.6”). Además cuenta con la suite de Google.

Pero además, si el comprador así lo ordena, puede adquirir el paquete Carbon Aero, que gracias a las mejoras aerodinámicas como los deflectores inferiores, los alerones laterales, una aleta tipo Gurney y un alerón trasero, la carga aumenta 544 kilogramos con lo que su paso por curva es más veloz.

Chevolet confirmó que la llegada del Corvette ZR1X ocurrirá durante el 2026 con la versión coupé y que se comercializará exclusivamente en los 10 distribuidores Chevrolet Performance ubicados en el país.

Ficha técnica