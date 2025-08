Audi desaparece al A4

Hace algunos meses Audi anunció cambios importantes en su gama para todo el mundo. El muy conocido y aceptado A4 fue sustituido por el A5, un vehículo que solo se ofrece en carrocería Avant y tipo liftback dejando atrás al sedán, artífice de su penetración en decenas de mercados a nivel mundial.

El nuevo Audi A5 se desarrolló sobre la Plataforma Premium de Combustión. Se comercializará en las versiones Dynamic, Select S, S Line, S Line Quattro y S5.

Distintivo

Para México solo estará disponible la carrocería de cuatro puertas con portón trasero por lo que quedó descartada la versión Avant. El A5 no se le puede catalogar como un sedán debido a que si bien en notorio del tercer volumen, el acceso a la cajuela se realiza mediante la apertura del medallón, un detalle que facilita el acomodo de las maletas.

El A5 es más grande que el modelo al que sustituye, tiene un largo total de 4.8 metros, con 1.86 de ancho y una altura de apenas 1.4 metros, lo que deja muy claro su carácter deportivo.

Entre los elementos diferenciadores de su diseño exterior están el rediseño de la parrilla Singleframe, ahora más grande y con un nuevo tramado tridimensional, el diseño de las manijas al ras de la carrocería, el disimulado deflector sobre la tapa de la cajuela y la ya mencionada apertura de la cajuela.

El diseño exterior, que muestra el que será el siguiente capítulo en términos de diseño para la firma de los cuatro aros, da un lugar predominante a la aerodinámica.

Conectividad y confort

En cuanto al equipamiento, la configuración para nuestro mercado está compuesta por lineas base sobre las que se pueden agregar elementos opcionales. De serie se cuenta con cámara de reversa, asistente de estacionamiento plus, climatizador de 3 zonas. Después sigue el paquete Tech Plus con elementos como el conjunto de cámaras Top View, Faros Matrix led, un monitor para vista y uso del acompañante, asistencia de viraje, entre otros. Y en la parte más alta está el nivel S con el paquete Tech Pro, que pueden incluir faros traseros digitales Oled, asistente de conducción adaptativa plus, control adaptativo de amortiguación, entre otros.

El Audi A5 ya equipa, dependiendo del nivel de equipamiento, una pantalla para el acompañante misma que por seguridad no puede ser visualizada por el conductor.

Eficiencia en combustión

Para México solo se ofrecerán motores de combustión con diferentes niveles de potencia y par. El primero de ellos es un 2 litros TFSI que desarrolla 199 hp mientras que el más potente llega a 272 hp. La novedad en esta planta de poder es la incorporación de un turbo de geometría variable que no solo mejora el consumo de combustible sino que mejora la entrega del par motor.

La versión S5 tiene un V6 TFSI de 3 litros que genera 367 caballos de potencia y un par motor de 405 lb-pie.

Precios