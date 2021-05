Si bien la adrenalina que la conducción off road pueden darte ya la conozco a detalle, la emoción por conocer y probar a este nuevo pick up provocaron que la espera pareciera eterna.

Mirada profunda

La primera vez que estuve frente a la nueva RAM TRX 2021 me sentí intimidado no sólo por su apariencia dura y retadora sino también porque sabía que estaba ante uno de los 50 ejemplares que conforman esta edición especial.

Pero para ponerla a prueba y conocer sus límites (que en realidad ella me hizo conocer a mi los míos), aproveché la invitación del equipo de Bosco’s Camp para asistir a la ruta Dunas Edición 49 que se llevó a cabo en el estado de Veracruz. No hay un elemento en particular que sobresalga más de su exterior, el conjunto es lo que hace que Ram TRX sea especial.

Este vehículo preparado para la conducción a alta velocidad en terracería, arena, grava y capaz de soportar saltos de varios metros de altura, está armada con herramientas específicas como ganchos de arrastre, defensas especiales, sistema de iluminación led adaptativa en el frente así como rines de 18” y una Ram Bar en la batea que puede desmontarse. La configuración específica del ancho de vía que aumentó en 8 pulgadas comparada con la Ram 1500, obligó a la incorporación de salpicaderas que a hacen ver más ancha.

Ruedas a la acción

Debido a la altura de la suspensión y al uso de neumáticos todo terreno podrías esperar un confort de marcha apenas aceptable.

La realidad es otra porque la electrónica tiene reservados hasta 8 modos de conducción de los cuales 5 son específicos para conducir en pavimento: Auto, Sport, Tow, Snow y Custom. Para conducir rumbo al estado de Veracruz solo accioné el modo Auto con el que tuve una experiencia de confort y seguridad. Por fin llegamos al paraíso de la aventura y el momento de hacer que TRX estirara la suspensión y saliera del letargo.

Así el Hemi V8 sobrealimentado, que desarrolla 702 caballos de potencia y un par de 650 lb-pie que está acoplado a una transmisión TorqueFlite de 8 cambios, mostró el máximo de revoluciones para realizar acciones como el Launch Control o saltar a más de 100 km/h.

Del equipamiento especial forman parte el eje trasero Dana 60 con diferencial de bloqueo estándar, suspensión delantera independiente y eje trasero de 5 brazos, amortiguadores adaptativos Bilstein Blackhawk E2 así como 2 pulgadas extra de altura al piso comparado con Ram 1500. Gracias un bastidor reforzado y al gran recorrido de la suspensión (13 pulgadas de en la parte delantera y 14 en la trasera), lograr saltos es muy fácil y seguro.

Sin sobresaltos

Si su desempeño es impresionante creo que el interior lo es más porque no hay sacrificios de comodidad. Por principio de cuentas los asientos, además de tener una superficie de contacto muy generosa, tienen sujeción adicional.

En la consola central destaca una pantalla de 12” con el sistema Uconnect con el que se puede acceder a sistemas como Apple CarPlay y Android Auto así como disfrutar del sistema de sonido Harman Kardon con 19 altavoces, 10 subwoofers y una potencia de 900 vatios.

Entre los sistemas de seguridad están seis bolsas de aire, Control de estabilidad, Cámara de reversa con ParkView con líneas dinámicas así como Mitigación de vuelco electrónica.

Conclusión

Es muy fácil decir que se trata de un vehículo recreativo pero lo que creo hay que alabar es el equipamiento especial que de serie ostenta. Se trata de un verdadero vehículo para el desierto.

Ficha técnica

Motor : HEMI V8, sobrealimentado, 6.2 l

: HEMI V8, sobrealimentado, 6.2 l Potencia : 702 hp

: 702 hp Torque : 650 lb-pie

: 650 lb-pie Transmisión: TorqueFlite 8 vel

