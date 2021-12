Luego de haber sido anunciada su llegada a nuestro país hace unos meses por fin tuve la oportunidad de conducirla, conocerla a detalle y someterla a una ruta 4x4 con un alto grado de dificultad. De esta forma Nissan llevó a cabo el lanzamiento a medios nacionales de la segunda generación del Frontier.

Siempre atractiva

Para México se destinó la versión Frontier Pro-4X, que llega al segmento de las pick up medianas con una orientación hacia las actividades recreativas pero siempre con lo necesario para cuando tenga que ser usada como una herramienta de trabajo.

Su imagen está potenciada por diversos elementos visuales como los ganchos de arrastre delanteros en color naranja, tono que también cubre el logotipo; una rediseñada parrilla con trazos que denotan más fuerza, las calcas PRO-4X así como los rines de 17” en doble tono.

Todos ellos encajan a la perfección en las nuevas líneas exteriores en las que destacan el cofre, las renovadas luces y salpicaderas más anchas y musculosas. Entre sus dimensiones están 5,338 milímetros de largo por 1,853 milímetros de ancho (sin espejos), y una altura de 1,852 milímetros.

Y para reafirmar su poder la altura con relación al piso supera los 20 centímetros. Otro detalle funcional de serie es la protección para la caja; gracias al bedliner no hay riesgo de dañar la lámina o rayar la pintura.

Mejor que nunca

El trabajo de actualización es rápidamente notorio en el habitáculo. Los asientos delanteros además de tener calefacción cuentan con el diseño Zero Gravity, que Nissan desarrolló recientemente, y que les permite adaptarse de mejor forma a la fisonomía de los ocupantes; durante la ruta off road de esta ocasión pude comprobar no solo su comodidad sino también que son decisivos para no agotarse rápidamente por estar al volante tanto tiempo.

Otra de sus características es que son muy compactos lo que se refleja en que el respaldo ocupa menos espacio disponible para las piernas de los pasajeros de la segunda fila. El tablero, volante y paneles de las puertas también fueron actualizados. El mando está revestido de piel, cuenta con controles para el audio, la telefonía, para las aplicaciones y acceso a la información de la conducción así como para las asistencias de seguridad.

El clúster mantiene la claridad de su tipografía así como el orden de la información. Entre ambos relojes se encuentra un display que muestra datos diversos pero que para el 4x4 resulta extremadamente útil no solo por el inclinómetro sino también porque en tiempo real informa en qué modalidad de tracción se encuentra sí como si el diferencial fue bloqueado.

La consola central tiene una pantalla a color de 9”, Apple CarPlay, Android Auto, puertos USB tipos A y C así como un cargador inalámbrico que gracias a su posición y ángulo de inclinación, reduce el riesgo de deslizamiento del teléfono inteligente. La segunda fila tiene una división 60/40, debajo de ella se esconde el subwoofer así como un área de carga.

Poder en grande

Sus 310 caballos de potencia son producto de la eficiencia de un motor V6 de 3.8 litros de desplazamiento que además genera un torque de 281 lb-pie. Con estas cifras su capacidad de arrastre es de 2,821 kilogramos.

La nueva transmisión automática de 9 cambios tiene la ventaja de que ajusta sus relaciones dependiendo de las condiciones de conducción como por ejemplo al llevar carga o remolcar, reduce sus relaciones para obtener el torque más rápidamente.

Ficha técnica

Motor: V6, 3.8l

Potencia: 310 hp

Torque: 281 lb-pie

Transmisión: Aut. 9 vel.

