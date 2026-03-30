Westcol lidera ranking de streamers más fuertes de América Latina; Sheinbaum es la sexta más seguida

Hace apenas unos años, la televisión dominaba el entretenimiento en América Latina. Hoy, una nueva generación de creadores transmite en vivo desde habitaciones, estudios improvisados o escenarios masivos, y reúne audiencias que rivalizan con las de los grandes canales tradicionales.

En ese nuevo mapa digital, el streaming en vivo se ha convertido en una de las industrias culturales más dinámicas de la región, y 10 nombres lideran la conversación con millones de horas de visualización acumuladas durante 2025.

Estos son los protagonistas del fenómeno que está redefiniendo la forma en que los latinoamericanos consumen entretenimiento.

WestCOL: el colombiano que lidera el streaming latino

En la cima del ranking aparece WestCOL, el streamer colombiano que se ha convertido en una de las figuras más influyentes del ecosistema digital latinoamericano. Su contenido, centrado en transmisiones en vivo, charlas con la audiencia y eventos masivos, ha logrado reunir más de 57 millones de horas vistas en el último año. Recientemente, y tal como lo acostumbra, fue tendencia por la entrevista que le realizó al presidente Gustavo Petro.

Más allá del entretenimiento cotidiano, su nombre ha estado ligado a eventos de gran formato, incluidos combates de boxeo entre creadores de contenido que han reunido audiencias comparables a espectáculos deportivos tradicionales.

MrStivenTC: constancia y cercanía con la audiencia

También desde Colombia, MrStivenTC se posiciona como el segundo streamer más visto en Latinoamérica. Su crecimiento ha estado marcado por una estrategia constante de transmisiones frecuentes y cercanas a su comunidad.

Con cerca de 48 millones de horas vistas en 2025, su éxito refleja un patrón común en el streaming moderno: la fidelidad de la audiencia pesa tanto como el volumen de espectadores.

ElZeein: el crecimiento peruano

El tercer lugar lo ocupa ElZeein, representante de Perú, quien ha logrado consolidarse como una de las figuras emergentes más fuertes del continente.

Su propuesta mezcla videojuegos, interacción directa con seguidores y participación en eventos digitales, lo que le ha permitido superar los 40 millones de horas vistas en el último año.

DaVooxeNeize: el fútbol como motor de audiencia

En Argentina, DaVooxeNeize encontró en el fútbol una fuente constante de contenido. Sus transmisiones suelen girar en torno a partidos, análisis y reacciones deportivas, un formato que conecta profundamente con la cultura futbolera de la región. Esa especialización le ha permitido acumular más de 36 millones de horas vistas.

RDJavi: el streaming caribeño gana terreno

Desde República Dominicana, RDJavi se ha consolidado como uno de los creadores más influyentes del Caribe. Su contenido mezcla entretenimiento cotidiano, videojuegos y transmisiones relacionadas con automóviles. El resultado: más de 31 millones de horas vistas y una audiencia que crece de forma sostenida.

ElAbrahaham: el crecimiento mexicano

México también ocupa un lugar destacado en el ecosistema del streaming. ElAbrahaham, enfocado en videojuegos populares entre audiencias jóvenes, ha logrado posicionarse como uno de los creadores con mayor crecimiento en el país. En 2025, sus transmisiones superaron los 27 millones de horas vistas.

ElSpreen: colaboraciones que multiplican audiencia

Argentina vuelve a aparecer en el ranking con ElSpreen, conocido por su estilo colaborativo y su participación frecuente en eventos digitales compartidos con otros creadores. Este modelo de trabajo conjunto ha demostrado ser clave para expandir audiencias y mantener altos niveles de visualización.

ElGlogloking: una nueva voz desde Perú

ElGlogloking representa otra muestra del crecimiento del streaming peruano. Su contenido centrado en transmisiones en vivo y entretenimiento interactivo ha logrado captar audiencias cada vez más amplias. Con más de 22 millones de horas vistas, se ubica entre los 10 creadores más influyentes del continente.

Vale mencionar que entre estos nativos digitales, hay dos outsiders que sorprenden por la tracción que han logrado con sus transmisiones: una de ellas es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Su convergencia entre política y canal digital no es nueva, toda vez que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, también transmitía discursos en directo por YouTube.

El otro inesperado es el padre José Arturo López Cornejo, quien representa una de las nuevas tendencias en la transmisión en vivo de servicios religiosos. Desde la pandemia de Covid-19, muchos se vieron obligados inicialmente a asistir a misa desde casa, recurriendo a la transmisión en vivo como solución. Para muchos, esta nueva práctica se ha consolidado, especialmente para las personas mayores o enfermas que de otra manera no podrían asistir.

Detrás de ellos hay todo un negocio en crecimiento. El streaming en vivo ha evolucionado hacia una industria que mueve ingresos por publicidad, suscripciones pagas, donaciones y acuerdos comerciales con marcas.