Un vistazo al laberíntico imaginario de Tim Burton

Hay algo en el imaginario del director de cine –también artista visual y poeta– Tim Burton que lo vuelve inclasificable. Así ha sido por casi cinco décadas de trabajo artístico.

El nacido en Burbank, California, en 1958, es uno de los contados casos en los que una visión por demás particular sobre la vida, la muerte, la identidad, la tensión entre los cánones de la belleza y, por consecuencia, la marginación por fuera de los estándares, se imponen con historias enternecedoras y empatizan con el gran público sin renunciar a todos esos seres marginados, bichos raros y sus arquitecturas asimétricas que rompen los estereotipos del cine.

La tan sonada exposición y, a la par, experiencia inmersiva “Tim Burton, El Laberinto”, que abre al público este jueves 26 de junio en el Lienzo Charro de Constituyentes, en la Ciudad de México, permite dimensionar la convicción del director estadounidense por hacer de su filmografía un aparador irrepetible de seres que, por su propia naturaleza e inverosimilitud no pueden, no saben, no quieren encajar, o lo intentan, pero han de fallar.

De manera satisfactoria, más que una somera experiencia inmersiva, la muestra es un vistazo a la mente creativa de Burton, con un conjunto de escenografía, vestuario, utilería, iluminación, sonido y video mapping, pero la diferencia la hacen las más de 150 obras gráficas, autoría del realizador, muchas de ellas bocetos con los que comenzó a construir su imaginario fílmico y gráfico, desde los personajes que gestó para el libro de poemas “La melancólica muerte del Chico Ostra y otras historias” (1997) hasta su impronta en la secuela “Beetlejuice Beetlejuice” (2024), pasando por su propia visión de la popular historia “Alicia en el país de las maravillas”, basada en la obra literaria de Lewis Carroll.

Dentro del imaginario de Burton

Al recorrido previo a la apertura de la exposición “Tim Burton, El Laberinto” asisten decenas de fotógrafos, camarógrafos, reporteras y no pocos fans de la obra del artista. La organización pide paciencia a los asistentes, dado que se tiene que ingresar en grupos reducidos por el formato de la experiencia.

Entre quienes aguardan por el ingreso, de inmediato destaca un par de personas disfrazadas con minuciosidad de El Pingüino, que Danny DeVito encarnó en “Batman returns” de 1992, y de El Sombrerero Loco, al que Johnny Depp dio vida en la ya mencionada adaptación de Carroll a cargo de Burton en 2010.

La recomendación inicial del equipo a cargo de la muestra es que se trata de un juego de decisiones, como en un laberinto. Cada visitante, desde la primera sala, tiene que elegir entre varias puertas numeradas que lo llevarán a pequeños escenarios distintos entre sí, con reproducciones en tamaño real de los personajes icónicos de su obra fílmica, acompañados, además, por la joya de la exposición: los bocetos con los que Burton comenzó a gestar sus historias originales o adaptaciones, de manera que el visitante puede asimilar la transición entre la idea original y el resultado final plasmado en pantalla.

En este “laberinto” es posible aproximarse a detalle a los dibujos previos y las reproducciones escultóricas de Víctor Frankenstein y su perro Sparky, protagonistas de la cinta “Frankenweenie” (2012); la Reina Roja, de “Alicia en el país de las maravillas” (2010); el Beetlejuice de la película homónima de 1988; y la enternecedora y, al mismo tiempo, inquietante pareja de Víctor van Dort y Emily, en la película “El cadáver de la novia” (2005); lo mismo que los oompa-loompas que el actor Deep Roy personificó en la versión burtoniana de “Charlie y la fábrica de chocolate”, también de 2005, y, por supuesto, una reproducción junto con bocetos del icónico y espigado Jack Skellington, protagonista de “El extraño mundo de Jack” (o “The nightmare before Christmas”, 1993), con el que todo el mundo busca tomarse fotos.

La muestra además está acompañada por frases de creativos que han compartido trabajo y experiencias de vida con Burton, quienes han vertido opiniones sobre su particular manera de ver la vida.

Uno de ellos es el músico Danny Elfman, de quien se recuperó la siguiente declaración: “Desde que era niño, he amado el mundo de lo retorcido y lo oscuro y fantástico, y lo divertido e inocente, y Tim es todo eso”.

Otro es Johnny Depp, quien hasta ahora ha trabajado en nueve películas de Burton y de quien se citó un comentario sobre el musical “Sweeney Todd”: “Cuando vi esos dibujos en particular, pocos días antes que de que comenzara el rodaje, sabía que encajaría con Benjamin Barker (el protagonista) tal como lo imaginaba. Y así fue. Precisamente, con ese trágico y salvaje mechón blanco como un rayo que cruza su melancólica oscuridad”.

Se espera un rotundo éxito

La organización de la muestra, encabezada por la firma española Letsgo, ha dispuesto una página para comprar las entradas a la exposición, con una lista de espera a manera de antesala para después concretar la compra.

“Tuvimos unas 200 mil personas registradas en la lista de espera y en los primeros días vendimos 50 mil entradas. Se nos colapsaba la página por el éxito que tuvimos. Ahora mismo llevamos unas 70 mil entradas vendidas y, hasta este momento, hay boletos disponibles a partir del día 3 de julio”, comenta Cristina Hawkins, directora de marketing de Letsgo.

Por su parte, Álvaro Molina, coordinador creativo de la exposición, agrega: “Esperábamos que en la Ciudad de México el recibimiento fuera exitoso. Ésta será la ciudad en la que más tiempo vamos a estar. En Europa nos solicitaron la exposición en muchas ciudades, entonces decidimos permanecer tres meses en cada sede, pero aquí nos vamos a quedar hasta diciembre (unos seis meses), pero veremos qué pasa más adelante”.

“Tim Burton, El Laberinto”

Hasta diciembre de 2025

Avenida Constituyentes 500

Duración aproximada: 60 minutos

Boleto individual: 450 pesos

Boleto premium: 800 pesos

Página de registro

Para visitarla más de una vez

La organización ha puesto a disposición de los interesados la compra de boletos premium con los que cada persona puede visitar dos veces la muestra, esto dado que la experiencia puede ser distinta según el camino que elija tomar.

Información relacionadaTim Burton: “el arte y la creatividad en México son inspiradores”