Tokio registra récord de 10 días consecutivos con temperaturas superiores a los 35°C

Tokio registró este miércoles un récord de 10 días consecutivos con temperaturas de 35°C o más, informó el servicio meteorológico nacional.

"Es la primera vez desde que se iniciaron los registros" en 1875 que se observa una racha de este tipo, aseguró la Agencia Meteorológica de Japón a la AFP.

Los científicos afirman que las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes en todo el mundo debido al cambio climático provocado por el ser humano, y Japón ha sufrido este año los meses de junio y julio más calurosos de su historia.

El verano del año pasado en el archipiélago nipón igualó al de 2023 como el más caluroso jamás registrado y fue seguido por el otoño más cálido desde que se iniciaron las mediciones hace 126 años.

Los expertos advierten que los famosos cerezos japoneses están floreciendo antes debido al clima más caliente, o a veces ni siquiera echan flores ya que los otoños e inviernos no son lo suficientemente fríos como para desencadenar ese proceso.

La famosa capa de nieve del monte Fuji estuvo ausente el año pasado durante el periodo más largo registrado, al no aparecer hasta principios de noviembre, en comparación con la media de los primeros días de octubre.