Temporada de La Casa de los Famosos México supera votaciones previas

El fenómeno televisivo La Casa de los Famosos México continúa consolidando su liderazgo en la pantalla chica, manteniéndose como el programa más visto de la televisión dominical.

En su más reciente Gala de Eliminación, la producción alcanzó una audiencia de más de 13.7 millones de personas, cifra que confirma su alcance masivo en todo el país.

La interacción con el público también rompió récords al registrar más de 11.2 millones de votos, lo que representa un incremento del 57% respecto a la semana anterior. Estos números confirman el seguimiento por parte de la audiencia que el reality genera semana tras semana, gracias a la combinación de drama, estrategia y momentos inesperados.

En el carrusel de eliminación, Adrián Di Monte se enfrentó a Priscila Valverde y tras unos minutos, se confirmó que el voto del público hizo salir de la casa al actor cubano. Su eliminación dejó reacciones divididas en redes sociales, donde seguidores expresaron sorpresa y mensajes de apoyo .

De esta manera, tras la salida de Adrián Di Monte, la lista de habitantes quedó de la siguiente manera: Facundo, Ninel Conde, Shiky Clement, Dalilah Polanco, Elaine Haro, Priscila Valverde, Mariana Botas, , Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala, Mar Contreras y El Guana.

La Casa de los Famosos México se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas. También puede ser vista en ViX con transmisiones en vivo 24/ 7.