Sinfónica de Minería alista una temporada "espectacular"

La Orquesta Sinfónica de Minería, en voz de su director artístico, Carlos Miguel Prieto, ofrecerá una Temporada de Verano 2025 que promete ser "espectacular". Serán ocho programas y una gala de clausura, del 5 de julio al 31 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl, en los que desfilarán obras clásicas y nuevas, desde Beethoven, Dvorák, Mozart y Stravinski, hasta John Adams y los compositores mexicanos Juan Pablo Contreras y Arturo Márquez, que estrenarán para el mundo sendas obras monumentales.

"No hay una semana que no ofrezca novedades musicales, pero también piezas que la gente adora, tienes "Danzas sinfónicas", de Rajmáninov; "Sinfonía N° 9", de Dvorák; "Cuadros de una exposición", de Músorgski; Novena y Quinta de Beethoven; "El emperador"; realmente no hay pierde en esta temporada y esto sí es una cosa que quiero destacar, que una orquesta mexicana tenga este elenco de solistas y también directores huéspedes: está Lina González-Granados, una gran directora colombiana que va dirigir el programa 3; y está John Adams, un referente, uno de los grandes compositores vivos que va dirigir el programa 8, que incluye su "Concierto para violín", con el gran Augustin Hadelich, como solista", detalla Prieto.

A propósito, el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería añade que la Temporada de Verano 2025 tendrá cada semana un solista "espectacular". "Comenzamos con Pablo Sáinz Villegas, que es un referente mundial, que va hacer el estreno mundial de una obra de Arturo Márquez; tenemos a Asier Polo, uno de los grandes chelistas de hoy que va tocar el Concierto de Dvórak; la gran mezzosoprano J´Nai Bridges; James Ehnes, excelso violinista; Anne Marie McDermott, una gran pianista; el también pianista Jorge Federico Osorio, que no necesita presentación; Francesco Piemontesi, que toca en la clausura y hace su debut en México, etcétera; así que la temporada está absolutamente impresionante".

Concierto electrizante

El programa N°4 rendirá un homenaje a Kaija Saariaho, destacada compositora finlandesa recientemente fallecida, con la ejecución de su obra "Cielo de invierno", anunció el director.

"Toda la programación tiene esta combinación que nos gusta hacer tanto en Minería que es, juntar obras nuevas, obras interesante para el melómano, así como obras consentidas del gran público, procurando siempre que en un programa haya algo que enganche a alguien que va por primera vez", anota.

Sobre qué programa de la temporada le significó un mayor reto, el director responde: "El reto para nosotros siempre es mayúsculo, pero hay un programa en particular, –el 6 del 9 y 10 de agosto– que tiene el estreno mundial de la "Sinfonía N° 1" de Juan Pablo Contreras, que además tiene la "Sinfonía N° 9", de Dvorák, y el "Concierto para violín" de William Walton; ese programa es un reto enorme y va a electrizar a la gente, tanto por la novedad de una sinfonía nueva, el tocar una de las grandes sinfonías del repertorio y por tener al solista que tenemos (James Ehnes). A ese programa yo le pondría un asterisco", asegura Prieto.

Místico y profano

El programa número uno de la temporada –5 y 6 de julio– arranca con la interpretación de "Téenek", de Gabriela Ortiz y cierra con Danzas sinfónicas, de Rajmáninov. En el core del concierto inaugural, la orquesta ofrecerá el estreno mundial de la obra "Místico y profano", de Arturo Márquez –como adelantó Carlos Miguel Prieto–, teniendo como solista al maestro de la guitarra española Pablo Sáinz Villegas.

En entrevista con este medio, el músico español declaró: "Uno de los sueños que tenía desde hace varios años, es que el maestro Arturo Márquez escribiera un concierto para guitarra y orquesta, siguiendo la tradición de Ponce y otros autores que engrandecieron la guitarra sinfónica. Y ese día ha llegado, y estoy muy emocionado".

Compartió que, por fortuna, ambos coincidieron en el deseo de hacer esta obra para guitarra, que sería la primera del compositor mexicano en la que ese instrumento tiene una significativa presencia, a excepción de "Danzón N° 3", y que a partir de una conversación por WhatsApp se fraguó una colaboración cuyas notas inundarán este verano la Sala Nezahualcóyotl.

Cuando Pablo Sáínz Villegas ejecuta el "Concierto de Aranjuez" se transfigura y casi levita en éxtasis, no por nada es reconocido en el mundo como uno de los mejores intérpretes de la pieza emblemática de Joaquín Rodrigo, que es prácticamente un símbolo de España, si se trata de música de concierto, equiparable en México al "Huapango", de Pablo Moncayo.

A pregunta expresa sobre las proximidades y similitudes o diferencias que pudieran encontrarse entre la obra de Rodrigo y el concierto "Místico y profano" de Márquez, el guitarrista comenta: "A diferencia del Aranjuez, que lo he tocado cientos de veces alrededor del mundo, con "Místico y profano" tengo esa relación como si fuéramos novios que nos acabamos de conocer hace unos meses, que me lleva a una profundidad de latitudes emocionales similares; con convicción lo digo, "Místico y profano" va a ser EL concierto, junto con el Aranjuez, de la guitarra clásica."

"La manera como yo me relaciono con esta obra de Márquez me lleva a unas latitudes emocionales que son de la misma profundidad y vibración que cuando toco el "Concierto de Aranjuez", y eso lo coloca como uno de los conciertos más grandes del siglo XXI y de la historia de la guitarra", afirma Sáinz Villegas.

La gala de clausura será los días 30 y 31 de agosto, e incluirá "Concierto para piano N° 27", de Mozart, y "Sinfonía N° 9", de Beethoven, con orquesta y coro de Minería. En la dirección del coro estará Samuel Pascoe y en las voces, la soprano Karen Gardeazábal, la mezzosoprano Guadalupe Paz, el tenor Travon D. Walker y el bajo Harold Wilson; en el piano, como solista, Francesco Piemontesi y en la dirección orquestal, Carlos Miguel Prieto.

Programa N° 7

Ofrecerá dos variaciones de Beethoven. El viernes 15 de agosto se incluirá "Concierto para piano N° 4" y los días 16 y 17, "Concierto para piano N° 5 El emperador". Solista al piano: Annie Marie McDermott.

Concierto infantil

El concierto infantil de la temporada Cri-Cri Sinfónico será los días 26 de julio, 9 y 30 de agosto. Incluye "Caminito de la escuela", "La muñeca fea" y "El ratón vaquero". Dirige Raúl Aquiles Delgado; cuentacuentos: Mario Iván Martínez.

