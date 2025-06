En la obra de Pierre et Gilles, toda la diversidad humana

Desde ya, todas las salas permanentes del Museo Franz Mayer establecen un diálogo sin precedentes. La obra de la pareja afectiva y dúo artístico francés conformado por Pierre Commoy y Gilles Blanchard, Pierre et Gilles, retratistas e intervencionistas –en el más loable sentido del término– de una pléyade de celebridades y personajes de todos los estratos y de todas las geografías, se exhibe por primera vez en el país, y lo hace en franca conversación con el acervo del recinto expositivo.

Se trata de la muestra “Pierre et Gilles. La construcción del símbolo”, lograda con el apoyo del Instituto Francés en América Latina (IFAL) y la Embajada de Francia, comunión que hizo posible un sueño de los artistas: plantarse al fin sobre suelo mexicano.

El Economista conversa con el curador en jefe del Franz Mayer y responsable de la curaduría de esta muestra, Abraham Villavicencio, quien da santo y seña sobre la relevancia cultural, política y social de la obra que Pierre et Gilles ha construido a lo largo de cinco décadas.

“Hace unos 10 u 11 años, el Munal presentó la muestra ‘El hombre al desnudo’ y trajo tres obras de Pierre et Gilles, pero nunca se había llevado a cabo una exposición dedicada completamente a su trabajo. Para ambos conocer México era algo que tenían pendiente. Conocen mucho de la cultura mexicana por las redes sociales y las publicaciones, han hecho obras inspiradas en México y también con modelos mexicanas, pero no habían tenido oportunidad de venir”, comenta el curador.

La muestra comprende 97 obras más un díptico con los retratos de Pierre y Gilles que reciben al público. “Hemos hecho una exposición muy especial porque la instalamos en nuestras salas permanentes para que dialogue con cerca de 200 objetos de nuestra colección. En la Pinacoteca instalamos una retrospectiva con 35 obras, mientras que el resto las montamos en las distintas vitrinas, en la Platería, en la Sacristía. Hemos buscado que haya distintos diálogos, algunos humorísticos, otros más solemnes, unos muy espirituales. Ha sido una gran oportunidad para refrescar nuestras salas y revitalizar la colección”.

Pierre et Gilles. La construcción del símboloEspecial

Un trabajo artesanal

Pierre es fotógrafo, Gilles estudió artes plásticas. La colaboración –hoy inconcebible una impronta sin la otra– nació en 1976. La obra germinal está exhibida en el Franz Mayer, de título “Les Grimaces” (Las muecas). Se trata de un conjunto de retratos como los que solían tomar las cabinas de fotografías instantáneas, donde aparecen los amigos de la pareja ataviados con vestimentas coloridas, “pero al momento de imprimir notaron que los colores de la indumentaria se apagaron. Allí es cuando Gilles decidió intervenir las fotografías. Y de ese ejercicio nació toda esta maravillosa fantasía”.

El trabajo de Pierre et Gilles es meramente artesanal. En sus retratos, se recrean atmósferas a veces mitológicas y religiosas; también glamurosas y sofisticadas, lo mismo que provocadoras, contestatarias y, sobre todo, ricas por la diversidad de sus personajes.

“Cuando hacíamos la dictaminación de las obras, nos sorprendió que no se notan las capas pictóricas que tienen las fotos, de tan delicado que es el trabajo. Pareciera que así fue tomada la imagen. No hay una sola intervención con Photoshop. Ellos crean las escenografías, generan las composiciones, juegan con las luces, crean muchos planos de profundidad. Han retratado gente de todos los continentes. Han abierto camino en todos los sentidos. Gustan de dar visibilidad a la diversidad humana, en primer lugar, porque todas las culturas tienen lugar en la obra de Pierre et Gilles y, naturalmente, la diversidad sexogenérica está muy presente”.

El dúo ha retratado a iconos de la cultura pop de todas las décadas, “lo mismo han capturado a familias heterosexuales y parejas homosexuales. En la Pinacoteca hablamos sobre cómo han contribuido a la visibilidad de las personas y parejas no binarias. Pero, algo muy lindo de su trabajo es que muchas personas que se dedican al porno, al trabajo sexual, también habitan su obra artística, pero desde una visión más personal, humana”, comenta el curador.

Por todo esto, reflexiona, “Pierre et Gilles son pioneros, porque muchos de los temas que hoy están en boca de todos encontraron una visibilidad única en su obra, los volvieron arte. Han contribuido a crear nuevas conciencias, a la valoración de la diversidad de cuerpos. A través de sus imágenes, estos artistas han contribuido a la apertura que hoy vivimos, pero seguimos buscando que sea cada vez más incluyente”.

Muestra, Pierre et Gilles. La construcción del símbolo, en el Franz Mayer.Especial

Una visita especial a México

El curador en jefe del Franz Mayer ha acompañado a los artistas en algunos de sus recorridos por las calles de la capital mexicana. Comparte que “contrario a lo pudiéramos imaginar, claro, son unos rockstars del arte, pero en la proximidad son personas muy dulces, les gusta el trato humano y franco, les encanta tomar fotografías de los edificios que van descubriendo, les llama la atención la vida cotidiana. En sus redes sociales han compartido imágenes de los altares a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, y los objetos que se venden en la vía pública. Me parece que han disfrutado muchísimo de estos días”.

Observar esa sensibilidad a flor de piel de los franceses, comenta, es para destacar “porque vemos sus imágenes tan fuertes, tan contundentes, tan expresivas, a veces divertidas y en otras ocasiones tan confrontantes, que no imaginamos a estas personas de tanta calidez humana. No hemos conversado sobre posibles proyectos con México, pero estoy segurísimo de que el paso de su obra por nuestro museo va a abrir camino para futuras colaboraciones”.

Finalmente, Abraham Villavicencio expresa a título personal: “como parte de la comunidad LGBTIQ+, como varón no binario, ha sido una experiencia muy satisfactoria, francamente me enorgullece poder colaborar en la creación de esta exposición. Me da mucho orgullo poder crear este proyecto con estos iconos de la comunidad”.

Autorretrato de la pareja Pierre et Gilles. Foto EE:Cortesía

Pierre et Gilles. La construcción del símbolo

Museo Franz Mayer

Salas permanentes

Del 26 de junio al 22 de febrero de 2026

Curaduría: Abraham Villavicencio

“Todas las culturas tienen lugar en la obra de Pierre et Gilles y, naturalmente, la diversidad sexogenérica está muy presente”.

Todas las culturas tienen lugar en la obra de Pierre et Gilles y, naturalmente, la diversidad sexogenérica está muy presente, Abraham Villavicencio, curador de la muestra

Luminarias frente a la cámara

Por la lente y el trabajo artístico de Pierre et Gilles han pasado personalidades de la talla de Andy Warhol, Mick Jagger, Iggy Pop, Madonna, Tilda Swinton, Naomi Campbell o Kylie Minogue, por mencionar un puñado.