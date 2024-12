Netflix lleva a Cuba el realismo mágico de "Cien años de soledad"

Netflix irrumpe en el realismo mágico con la presentación en Cuba el viernes de la serie "Cien años de soledad", en un país donde el acceso a esta plataforma es complejo.

Los primeros dos capítulos de la esperada serie se presentarán en el marco del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, una fiesta del celuloide en la que el colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), premio nobel de literatura y autor de la celebrada novela, tuvo un papel fundamental.

Es un "merecido homenaje" a García Márquez, "quien por tantos años fue parte del jurado de este festival, propició y creó la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano", con sede en La Habana, que presidió hasta su fallecimiento, dijo Tania Delgado, directora del festival, en un comunicado oficial.

Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para América Latina de Netflix, acudirá a la cita invitado por el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) como parte de un programa educativo y cultural en colaboración con el festival, dijo a AFP un portavoz de la plataforma.

Netflix comenzó a operar en Cuba en 2015, durante el deshielo entre La Habana y Washington, que permitió la flexibilización del embargo económico contra la isla comunista. En su momento, la firma estadounidense apostó por un mejor "acceso a internet" y que las tarjetas de crédito y débito se volvieran "más accesibles" en la isla.

El recrudecimiento del embargo durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) obstaculizó estos avances.

Ahora, los cubanos no pueden utilizar tarjetas bancarias Visa o Mastercard para pagar sus membresías, lo que los obliga a depender de familiares y amigos en el extranjero.

Otros recurren a intermediarios que revenden cuentas, con anuncios en grupos de WhatsApp ofreciendo perfiles por unos ocho dólares mensuales o cuentas completas por trece, constató AFP.

La conectividad es otro desafío. Según cifras oficiales, hasta noviembre de 2023 solo 282.000 hogares cubanos contaban con internet fijo en una población de 10 millones de habitantes. El internet móvil llegó a la isla hace apenas seis años.

Para muchos, como Lara Bosque, una mesera de 35 años, consumir contenido de esta plataforma de streaming es un lujo que no se pueden permitir.

"No veo Netflix porque no tengo internet en mi casa, me gastaría todos los datos, a veces cargo hasta dos veces al mes, ¡imagínate si me pongo a ver eso!, comenta, mostrando su teléfono.

"Cien Años de Soledad" se presentó antes en capitales como París, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires y Bruselas. Su estreno oficial en la plataforma está programado para el 11 de diciembre, con un evento especial en Bogotá.