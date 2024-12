Revisión profunda en la UdeG, propone Karla Planter

El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara (UdeG) designó el pasado 22 de noviembre a la politóloga, docente, periodista, investigadora y funcionaria universitaria Karla Alejandrina Planter Pérez como rectora general de la máxima casa de estudios de Jalisco para el periodo 2025-2031, justo cuando se cumplirán cien años de su refundación.

Con el indicio favorable de 112 de los 194 votos vertidos, la designación es un hecho sin parangón. Karla Planter se convertirá en la persona número 51 pero la primera mujer en asumir la máxima responsabilidad en los 232 años de existencia de la institución.

De esta manera, la licenciada en Estudios Políticos por la UdeG y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, con una experiencia dentro de la estructura universitaria de más de 30 años, concluirá su responsabilidad como rectora del Centro Universitario de Los Altos y también como titular de la coordinación de FIL Pensamiento para asumir la rectoría general en abril próximo como relevo del todavía responsable de la institución, Ricardo Villanueva Lomelí.

Equidad de género íntegra

El Economista conversa con la rectora electa de la UdeG en oportunidad de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, misma que, se anunció con bombo y platillo, llegó a su fin este domingo con cifras récord, tanto en asistencia como en estimación de ventas y con un reto a futuro: buscar nuevos espacios para ampliar este exitoso proyecto gestado e impulsado por esta universidad.

Karla Planter conversa sobre este tema, pero también dibuja el proyecto que echará andar bajo su gestión, con una visión totalmente clara: apostar por el desarrollo educativo regional, modernizar los planes y modelos educativos, iniciar con un minucioso proceso de políticas con equidad de género y refrendar la visión de expansión universitaria.

“Lo primero que quiero hacer es mandar un mensaje. Así como tenemos ya un Consejo paritario, vamos a caminar con ese rumbo con toda la estructura universitaria. Va a tomar tiempo, evidentemente, pero es hacia allá adonde tenemos que caminar. Y no se trata de un asunto de cuota de género. Si me encuentro con una postulación donde el hombre es más capaz que la mujer, el hombre se va a quedar con el espacio, pero si me encuentro en una situación donde tengan la misma capacidad, entonces la mujer será la designada. Obviamente esto deriva de muchos años de disparidad, donde las mujeres no habían tenido una participación justa por sus méritos”, advierte y suma:

“Otro de los objetivos muy importantes es seguir atendiendo todo el tema de los acosos laborales y sexuales en la universidad. Hemos avanzado muchísimo, pero falta todavía más. Tenemos que plantear un programa de seguimiento a las víctimas y profundizar en los casos”.

Revisión educativa profunda

Por otro lado, garantiza que la revisión de los planes de estudio y de la estructura administrativa han sido asuntos primordiales para su administración, incluso desde la presentación del plan de trabajo con el que se postuló para la rectoría.

“Tenemos que revisar la pertinencia de la oferta educativa, tenemos que empezar a incorporar todavía más las famosas carreras del futuro y revisar las carreras tradicionales porque algunas están teniendo una baja importante en su demanda. Tenemos que ver si el problema es que no están actualizadas o si ya no tienen vigencia. Pero no se trata nada más de los planes de estudio, también son las modalidades”, comenta.

Sobre las modalidades, Planter comparte que, por ejemplo, en el Centro Universitario Tlajomulco se han impulsado tres carreras bajo un modelo dual alemán en el que las y los estudiantes intercalan semestres teóricos y prácticos, con trabajos dentro de empresas vinculadas con su campo profesional, de manera que puedan ingresar al mundo laboral con mayores aptitudes, experiencia e incluso con empleo.

“Queremos replicar ese modelo en más centros universitarios”, anuncia la rectora electa de la UdeG, particularmente sobre aquellas materias donde haya mayor factibilidad, como las ingenierías y las ciencias económicas.

“También debemos incorporar nuevas formas de acreditación del conocimiento (…) debemos ofrecer o, más que ofrecer, reconocer otro tipo de certificaciones. Tenemos que meter las famosas micro credenciales y hacer una revisión de algunas carreras que están sobrecargadas de créditos”.

La finalidad es buscar la efectividad del tiempo de estudios y reducir la carga innecesaria, de manera que sea mucho más accesible una continuidad de la vocación, una continuidad natural en la carrera, desde la preparatoria hasta el posgrado.

“Tenemos que ser flexibles como institución y ése es un tema retador incluso para la manera de pensar. Hay mucha resistencia al cambio, pero es normal”.

Mejores relaciones con los gobiernos

Así como sucedió hace tres décadas, cuando la Universidad de Guadalajara, entonces bajo la gestión de Raúl Padilla López, inició con un ambicioso proyecto para salir de Guadalajara y acercar su oferta educativa a distintas regiones de Jalisco, Karla Planter adelanta que ésa, la de reforzar la presencia de la UdeG en todo el estado, será otra de las prioridades.

“Nuestra red de universidades más nuestro sistema de universidad virtual nos permiten atender a sectores prioritarios de la población en el estado. Ninguna universidad en este país atiende a tantas personas de los quintiles más bajos como nosotros, y es posible justamente por nuestro modelo. Con la llegada de la universidad se han ido también transformando las regiones económica y culturalmente”, refiere y complementa:

“Entramos a una nueva etapa, con mejores relaciones sin duda, con el gobierno estatal y con el gobierno federal. He tenido la oportunidad de reunirme con el actual gobernador electo (Pablo Lemus Navarro) y los dos hemos mostrado la absoluta disposición de trabajar en conjunto, de dialogar, de respetarnos. Por supuesto cada quien desde su espacio y hacer lo que a cada quien le toca. Entonces, auguro una buena época de trabajo conjunto”.

Y adelanta: “le he planteado al gobernador la posibilidad de crear una red de hospitales civiles a lo largo del estado, porque nosotros tenemos ocho centros universitarios que tienen medicina (…) tenemos un modelo de hospitales escuelas”.

La FIL Guadalajara se expande

Finalmente, Karla Planter Pérez comenta sobre la FIL Guadalajara: “lo acabamos de escuchar en la conferencia de balance: se rompieron récords en todos los indicadores de la feria. Esto demuestra que la FIL está fuerte y consolidada. En mi rectorado pienso apoyar con todo a este proyecto para que siga creciendo, que siga explorando nuevas formas de fomentar el conocimiento. FIL Pensamiento va a empezar a salir a la calle. Se queda aquí, en la Expo, pero tenemos que salir a las calles para aquellas personas que no puedan venir, bueno pues nosotros podamos ir con ellas. Vamos a explorar distintas formas porque queremos crecer aún más y aquí, como ven, ya no cabe un alfiler”.

Reconocimientos de Karla Alejandrina Planter Pérez

Premio Nacional de Periodismo Cultural "Fernando Benítez" - 2002

"Mujer y Publicidad 2011” - otorgado por el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara

