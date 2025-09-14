Primer Grito de Independencia de Sheinbaum: hora y dónde ver EN VIVO

Por primera vez en la historia de México, una mujer -la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo- será la responsable de dar a nivel nacional el tradicional Grito de Independencia durante la noche de este 15 de septiembre de 2025.

Para este hecho, la titular del Ejecutivo federal se ha preparado en los últimos días, y dio cuenta de ello a través de sus redes sociales, en donde difundió un video de 34 segundos en donde se le ve ensayando para la emblemática ceremonia.

¿Cuándo y a qué hora será el Grito de Independencia 2025?

La noche del 15 de septiembre, a las 23:00 horas

¿Dónde será el Grito de Independencia?

La presidenta Sheinbaum dará el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional y frente a miles de personas que se concentrarán en la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México.

¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia del Grito de Independencia 2025?

Si se decide no acudir al Zócalo de la CDMX para atestiguar de manera presencial el Grito de Independencia, se puede seguir la transmisión a través de los canales oficiales de televisión abierta:

Canal Once

Canal 14

Canal 22

Plataformas digitales y redes sociales del Gobierno de México.

De igual manera se transmitirá a través de Azteca 1 de TvAzteca, y el Canal de Las Estrellas de Televisa.