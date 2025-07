Premios Emmy 2025: cuáles son las nominadas a mejor serie dramática y dónde verlas

Una de las categorías que genera más expectativa en los Premios Emmy es la de Mejor Serie Dramática. Este 2025, la competencia está reñida con producciones que capturaron la atención del público y la crítica.

Entre las favoritas se encuentran historias que van desde el suspenso político hasta la ciencia ficción distópica; además, la mayoría de estas series se encuentran disponibles en plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Apple TV+ y Disney+.

A continuación, te presentamos la lista completa de nominadas y dónde puedes verlas:

Disney+

Andor

Es la historia de los años formativos del espía rebelde Cassian Andor y sus difíciles misiones. Descubrirá la diferencia que puede hacer en la lucha contra el tiránico Imperio Galáctico, embarcándose en un camino destinado a convertirlo en un héroe rebelde.

Paradise

Se centra en la muerte del presidente Cal Bradford y en una sociedad subterránea aislada diseñada para resistir una catástrofe global. Sterling K. Brown brilla como el agente Xavier Collins que desentraña una compleja red de mentiras y secretos.

Netflix

The Diplomat

En medio de una crisis internacional, una diplomática hace malabares con su nuevo trabajo de alto nivel como embajadora en el Reino Unido y su turbulento matrimonio con una estrella política.

HBO | Max

The Last of Us

Adaptación del aclamado videojuego, sigue a Joel y Ellie mientras cruzan un Estados Unidos devastado por una pandemia fúngica. Combina acción, drama y emoción con una fuerte carga humana, explorando el amor, la pérdida y la supervivencia en un mundo postapocalíptico.

The Pitt

Está ambientada en un sólo turno de 15 horas en urgencias, donde cada episodio representa una hora real de trabajo clínico. Esto aporta una tensión constante y un enfoque único dentro del género.

The White Lotus

Drama que combina sátira social, personajes disfuncionales y atmósferas lujosas con tensión creciente. Cada temporada explora un nuevo entorno —desde resorts tropicales hasta Europa o Asia— con guiones incisivos, humor negro y complejidad emocional en el retrato de interacciones humanas.

Apple TV+

Severance

Severance es un drama psicológico-distópico de alta tensión que explora la desconexión emocional entre vida profesional y personal, con performances meticulosas, narrativa enigmática y una fuerte estética visual.

Slow Horses

Drama de espionaje con humor negro que sigue a agentes de MI5 sancionados (los “slow horses”) mientras enfrentan misiones inesperadas y una dinámica entre personajes desventurados con sarcasmo.