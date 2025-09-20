Premios Ariel 2025: nominados, hora y dónde ver la premiación a lo mejor del cine mexicano

Este sábado será la edición 67 de los Premios Ariel, otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para estimular y acrecentar la excelencia del talento cinematográfico nacional.

La ceremonia central se desarrollará en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, donde se distinguirá el trabajo de 42 películas en 24 categorías distintas.

¿Dónde ver la transmisión?

La transmisión del evento en vivo podrás verse a través de Canal Veintidós, el sábado 20 de septiembre a partir de las 20:00 horas, por la señal 22.1, con su repetición el domingo 21 de septiembre, a las 21:30 horas por MX Nuestro Cine, a través de la señal 22.2.

Pero eso no es todo, ya que también preparó dos cintas triunfadoras del Ariel dentro de su espacio Cinema 22 mexicano:

Previo a la ceremonia del Ariel (18:30 horas): La culta dama, de Rogelio A. González. Reconocida con seis premios Ariel en 1958, incluidos Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Película. Después de la ceremonia (a la medianoche): La choca, de Emilio “El Indio” Fernández. También reconocida a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Fotografía.

Lista de nominados

Esta es la lista completa de las nominadas y los nominados en la 67 entrega de los Premios Ariel 2025:

Mejor película

La cocina - Filmadora, Dir. Alonso Ruizpalacios.

No nos moverán - Varios Lobos, Dir. Pierre Saint Martin.

Pedro Páramo - Redrum, Woo Films, Dir. Rodrigo Prieto.

Sujo - Enaguas Cine, Corpulenta Producciones, ENAC-UNAM, Alpha Violet, Silent R Managment, Dir. Astris Rondero, Fernanda Valadez.

Un actor malo - Catatonia Cine, Dir. Jorge Cuchí.

Mejor actor

Alfonso Dosal - Un actor malo.

Juan Jesús Varela - Sujo.

Juan Ramón López - Vergüenza.

Manuel García Rulfo - Pedro Páramo.

Raúl Briones - La cocina

Mejor actriz

Adriana Paz - Arillo de hombre muerto.

Fiona Palomo - Un actor malo.

Luisa Huertas - No nos moverán.

Naian González Norvind - Corina.

Rooney Mara - La Cocina.

Mejor coactuación femenina

Agustina Quinci - No nos moverán.

Carolina Politi - Corina.

Giovanna Zacarías - Pedro Páramo.

Laura de Ita - Corina.

Mayra Batalla - Pedro Páramo.

Yadira Pérez Esteban - Sujo.

Mejor coactuación masculina

Alexis Varela - Sujo.

Héctor Kotsifakis - Pedro Páramo.

Noé Hernández - Arillo de hombre muerto.

Eduardo Olmos - La Cocina.

Juan Carlos Colombo - No nos moverán.

Mejor cortometraje animación

Aferrado, Dir. Esteban Azuela.

Dolores, Dir. Cecilia Andalón Delgadillo.

Fulgores, Dir. Andrés Palma Celorio.

La carretera de los perros, Dir. Carlos Rueda.

Ser semilla, Dir. Julia Granillo Tostado.

Mejor cortometraje documental

Anónima inmensidad, Dir. Paulina del Paso.

Buscando un burro, Dir. Juan Vicente Manrique.

Hasta encontrarlos, Dir. Jean Chapiro Uziel.

Mutsk Wuäjxtë’ (Pequeños zorros), Dir. Ximena Guzmán, Balam Toscano.

Vientre de luna, Dir. Liliana Guadalupe López López.

Mejor cortometraje ficción

El límite del cuerpo, Dir. Berenice Ubeda Alzaga.

La cascada, Dir. Pablo Delgado.

Passarinho, Dir. Natalia García Agraz.

Spiritum, Dir. Adolfo Margulis.

Viaje de negocios, Dir. Gerardo Coello Escalante

Mejor dirección

Alonso Ruizpalacios - La cocina.

Astrid Rondero,

Fernanda Valadez - Sujo.

Pierre Saint Martin - No nos moverán.

Rodrigo Prieto - Pedro Páramo.

Urzula Barba Hopfner - Corina.

Mejor diseño de arte

Alisarine Ducolomb - No nos moverán.

Carlos Y. Jacques, Eugenio Caballero - Pedro Páramo.

Sandra Cabriada - La cocina.

Belén Estrada - Sujo.

Lou Pérez Sandi - Corina.

Mejor edición

Astrid Rondero, Fernanda Valadez, Susan Korda - Sujo.

Roberto Bolado, Raúl Zendejas - No nos moverán.

Yibrán Asuad - La cocina.

Jorge Cuchi y Víctor González Fuentes - Un actor malo.

Mejores efectos especiales

Alejandro Vázquez - Pedro Páramo.

Gregorio Vega - La cocina.

Alejandro Vázquez y Roberto Ortiz - Jugaremos en el bosque.

Yoshiro Hernández - Párvulos: hijos del apocalipsis.

José Martínez- Sujo.

Mejores efectos visuales

Luis Montemayor - Jíkuri: viaje desde el país de los tarahumaras.

Marco Maldonado - Pedro Páramo.

Raúl Luna - La cocina. Enrique Cantú - Turno nocturno.

Leonel Carrillo Marroquíen y Franz A. Novotny - Párvulos: hijos del Apocalipsis.

Mejor fotografía

Juan Pablo Ramírez - La cocina.

Sarasvati Herrera - La arriera.

Rodrigo Prieto, Nicolás Aguilar - Pedro Páramo.

Ximena Amann - Sujo.

César Gutiérrez Miranda - No nos moverán.

Mejor guion adaptado

Alonso Ruizpalacios - La cocina.

Edgar San Juan, Juan Curi, Hipatia Argüero - Casi el paraíso.

Mateo Gil - Pedro Páramo.

Javier Van de Couter, Camila Sosa Villada, Laura Hubernam - Tesis sobre una domesticación.

Nicolás Giacobone - Fiesta en la madriguera.

Mejor guion original

Astrid Rondero, Fernanda Valadez - Sujo.

Pierre Saint Martin, Iker Compean Leroux - No nos moverán.

Alejandro Andrade Pease, Armando López Muñoz - Hombres íntegros.

Jorge Cuchí - Un actor malo.

Samuel Sosa Derat, Urzula Barba Hopfner - Corina.

Mejor largometraje animación

Uma y Haggen Princesa y Vikingo, Dir. Benito Fernández Martínez.

Mejor largometraje documental

Concierto para otras manos, Dir. Ernesto González Díaz.

El guardián de las monarcas, Dir. Emiliano Ruprah de Fina.

Estado de silencio, Dir. Santiago Maza Stern.

La falla, Dir. Alana Simões. Mukí Sopalírili Aligué Gawíchi Nirúgame (La mujer de estrellas y montañas), Dir. Santiago Esteinou.

Tratado de invisibilidad, Dir. Luciana Kaplan.

Mejor maquillaje

Fernanda Juárez, Ana Ximena Serrano Sierra - Una historia de amor y guerra.

Itzel Peña García - La cocina. Lucy Betancourt - Pedro Páramo.

Roberto Ortiz, Ana Flores - Párvulos: hijos del apocalipsis.

Mejor música original

Alejandro Otaola - No nos moverán.

Gustavo Santaolalla - Pedro Páramo.

Tomás Barreiro - La cocina.

Astrid Rondero - Sujo.

Gustavo Reyes y Andrés Sánchez - Corina.

Ópera prima

Corina, Dir. Urzula Barba Hopfner.

El grosor del polvo, Dir. Jonathan Hernández.

No nos moverán, Dir. Pierre Saint Martin.

Pedro Páramo, Dir. Rodrigo Prieto.

Vergüenza, Dir. Miguel Salgado.

Mejor película iberoamericana

El 47 (España), Dir. Marcel Barrena.

El jockey (Argentina), Dir. Luis Ortega.

El ladrón de perros (Bolivia), Dir. Vinko Tomicic Salinas.

El lugar de la otra (Chile), Dir. Maite Alberdi.

Revelación actoral

Andrés Revo - Hombres íntegros.

Jairo Hernández - Sujo.

José Alberto Patiño - No nos moverán.

Ale Cosío - La arriera.

Miguel Valverde - Fiesta en la madriguera.

Sofía Quezada - Armas blancas.

Mejor sonido

Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht - La cocina.

Omar Juárez Espino, Patricia Balderas Castro, Josué Ramos Cruz, Alejandro Mayorquin - Sujo.

Santiago Nuñez, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Skip Lievsay, Rich Bologna - Pedro Páramo.

Mejor vestuario

Adela Cortázar - La cocina.

Anna Barroso Bou - Corina.

Anna Terrazas - Pedro Páramo.

Dalia Rosales - No nos moverán.

Mariestela Fernández - Technoboys.

Lupita Peckinpah - La arriera.

Películas nominadas con apoyos públicos

Largometrajes

La cocina, EFICINE con 13 nominaciones.

No nos moverán, FOCINE con 10 nominaciones.

Sujo, EFICINE Producción con 10 nominaciones.

Corina, FOCINE Eficine Producción con 7 nominaciones.

Vergüenza, Foprocine, Centro de Capacitación Cinematográfica con 2 nominaciones.

Arillo de hombre muerto, FOCINE, Eficine Producción con 2 nominaciones.

Jíkuri viaje desde el país de los tarahumaras, FOCINE con 1 nominación.

Casi el paraiso, Eficine Producción, IBERMEDIA con 1 nominación.

Concierto para otras manos, FOCINE con 1 nominación.

La falla, FOCINE con 1 nominación. La mujer de estrellas y montañas, Eficine Producción con 1 nominación.

Una historia de amor y guerra, Eficine Producción con 1 nominación.

Hombres íntegros, Eficine Producción con 1 nominación.

Armas blancas, Eficine Producción, Foprocine con 1 nominación.

La arriera, Eficine Producción con 1 nominación.

Cortometrajes

Aferrado, Sistema de apoyos a la creación cultural.

Dolores, FOCINE.

Vientre de luna, ECAMC FOCINE.

El límite del cuerpo, FOCINE.

La cascada, FOCINE.

Passarinho, Centro de Capacitación Cinematográfica.

Spiritum, Centro de Capacitación Cinematográfica.

Película iberoamericana