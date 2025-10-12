Premio Nobel de Economía 2025: Estos son los personajes que lo han ganado

El Premio de Economía Conmemorativo de Alfred Nobel fue establecido en 1968 por el Banco de Suecia y se ha otorgado cada año desde 1969. Este galardón reconoce a individuos que hicieron contribuciones significativas al campo de la economía.

El primer premio fue otorgado a Ragnar Frisch y Jan Tinbergen por el desarrollo y aplicación de modelos dinámicos al análisis de los procesos económicos y, desde entonces, fue entregado a destacados economistas que influyen en diversas áreas del conocimiento económico.

Este premio destaca avances que pueden contribuir en políticas públicas y en la comprensión de fenómenos económicos globales, siendo un referente en el reconocimiento de contribuciones significativas al desarrollo de la ciencia económica.

¿Quiénes más fueron galardonados?

El Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel se ha otorgado 56 veces a 96 galardonados entre 1969 y 2024. Todavía no conocemos al galardonado de este año, pero mientras, puedes saber quiénes obtuvieron el reconocimiento previamente:

2024

Motivación del Premio : “Por estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad”.

Daron Acemoglu de Estambul, Turquía y Simón Johnson, de Sheffield, Reino Unido: Afiliados al momento de la adjudicación a Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Cambridge, en EU.

James A. Robinson: Afiliado al momento de la adjudicación a la Universidad de Chicago, en Chicago, en EU.

2023

Motivación del Premio : “Por haber mejorado nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral”.

Claudia Goldin de Nueva York, Estados Unidos: Afiliada en el momento de la adjudicación: Universidad de Harvard, Cambridge, MA, en EU.

2022

Motivación del Premio : “Para la investigación sobre bancos y crisis financieras”.

Ben S. Bernanke de Augusta, Estados Unidos: Afiliado en el momento de la adjudicación a The Brookings Institution, Washington, DC, en EU.

Douglas Diamond, de Chicago, Estados Unidos: Afiliado en el momento de la adjudicación a la Universidad de Chicago, Chicago, IL, en EU.

Philip Dybvig de Gainesville, Estados Unidos: Afiliado en el momento de la adjudicación a la Washington University, St. Louis, MO, en EU.

2021

Motivación del premio : “Por sus contribuciones empíricas a la economía laboral”.

David Card de Guelph, Canadá: Afiliado en el momento de la adjudicación a la Universidad de California, Berkeley, CA, EU.

Motivación del premio : “Por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales”.

Josué D. Angrist de Columbus, OH, Estados Unidos: Afiliado en el momento de la adjudicación: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, EU.

Guido W. Imbens de Geldrop, Países Bajos: Afiliado en el momento de la adjudicación a Stanford University, Stanford, CA, EU.

2020

Motivación del premio : “Para mejorar la teoría de las subastas y crear nuevos formatos de subastas”.

Paul R. Milgrom de Detroit, MI, Estados Unidos: Afiliado en el momento de la adjudicación: Stanford University, Stanford, CA, EU.

Robert B. Wilson de Ginebra, NE, Estados Unidos: Afiliado en el momento de la adjudicación: Stanford University, Stanford, CA, EU.