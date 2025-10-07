La potencia editorial de Barcelona se alista para la FIL Guadalajara

Barcelona es el músculo editorial de la fecunda industria del libro en habla hispana. Esta ciudad fue fundamental durante la segunda mitad del siglo XX para la consolidación del Boom Latinoamericano, gracias a su bondadoso ecosistema. Esa fuerza comercial, gremial e intelectual hoy sigue encendida y en poco más de 50 días se hará mostrar en nuestro país.

Lo más selecto de la literatura y el pensamiento de Barcelona, pero también su arte, gastronomía, música, artes escénicas, diseño e industrias creativas habitarán Guadalajara a lo largo de diez días, del 29 de noviembre al 7 de diciembre, toda vez que aquella, una de las grandes capitales culturales del mundo hispano, será Invitada de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), la cual arrancará con la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances al autor y periodista franco-libanés Amin Maalouf.

El escritor Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias 2025, y el cantautor Joan Manuel Serrat, también Premio Princesa de Asturias, éste de 2024, encabezan la vasta delegación catalana, integrada por más de 70 autoras y autores de distintas generaciones que escriben en catalán, castellano y en otras lenguas, quienes ocuparán el pabellón principal de la Expo Guadalajara y el resto de espacios de la feria con conversatorios, presentaciones editoriales, artísticas y musicales.

La delegación catalana también será poblada por autores como Jordi Soler, Rosa Montero, Javier Cercas, Luis García Montero, Cristina Fernández Cubas, Carme Riera o Kiko Amat, así como plumas barcinonenses jóvenes, como las de Mireia Calafell, poseedora del Premio Lletra d'Or 2015 o la periodista Txell Feixas, corresponsal en Medio Oriente, residente en Beirut.

Todo esto se anunció el lunes en el Paraninfo “Enrique Díaz de León” de la Universidad de Guadalajara, con la presencia de Karla Planter Pérez, rectora general de esta institución educativa; Xavier Marcé, concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, y Anna Guitart, curadora del programa del Invitado de Honor, así como Trinidad Padilla López y Marisol Schulz Manaut, presidente y directora general de la FIL, lo mismo que Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de la UdeG y coordinador de FIL Pensamiento.

“A lo largo de 500 años, desde que en Barcelona se editó ‘El Quijote’, mi ciudad ha construido un complejo ensamblaje editorial que nos ha convertido en un referente internacional. Digo ensamblaje porque más allá de una industria impresora, las piezas de este complejo mundo que rodea el libro se han ido relacionado para construir un entramado extraordinariamente fértil donde conviven editoriales grandes, medianas y pequeñas, agentes editoriales, librerías, distribuidoras y todo tipo de artistas y agentes en cada uno de los géneros que hoy en día contempla el sector editorial”, expuso Xavier Marcé, concejal de Cultura e Industrias Creativas de Barcelona.

El mundo a través de sus plumas

Pero la presencia catalana en la capital jalisciense no será el único de los detalles seductores de la FIL de este año, para la cual se ha consolidado un programa general que, de acuerdo con lo dicho por Marisol Schulz, “abarca literatura, pensamiento, divulgación científica, arte, música, cine, gastronomía, cómics, actividades para profesionales, industria editorial y, por supuesto, talleres y espectáculos para lectores en formación”.

En dicha conferencia también se dijo que la feria espera a más de 800 escritores provenientes de 34 países que representan 20 lenguas y acogerá a alrededor de 18 mil profesionales del libro provenientes de más de 60 países. Se han programado 635 presentaciones de libros y entregarán o rendirán 32 premios u homenajes. El público asistente, además, tendrá acceso a 2,800 sellos editoriales.

Entre aquellas 800 plumas del mundo –más allá de la delegación catalana–, Marisol Schulz mencionó a referentes de la literatura contemporánea como Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria), Jan Carson (Reino Unido), Donatella Di Pietrantonio (Italia), Samer Abu Hawwash (Líbano), Kev Lambert (Quebec), Vivek Shraya (Canadá), Eugenia Ladra (Uruguay), Leonardo Padura (Cuba), Xue Mo (China), Edmundo Paz Soldán (Bolivia) y Cristina Rivera Garza (México), entre otras.

Por supuesto, en la edición no se harán esperar los programas que han hecho de la feria el epicentro de la literatura y las ideas como FIL Ciencia, FIL Pensamiento, FIL Niños y FIL Profesionales.

En FIL Ciencia, por ejemplo, se abordarán temas como neurociencia, genética, salud mental, cambio climático, astronomía y física cuántica, entre otros. Asimismo, en FIL Pensamiento se pondrá atención especial sobre el tema de las inteligencias artificiales.

Por otro lado, se rendirán homenajes a personas trascendidas como la editora catalana Carmen Balcells, fallecida en 2015 pero una referencia obligada en el contexto de la presencia de Barcelona en la FIL como una de las grandes responsables de que el mundo se aproximara a la literatura latinoamericana; así como a Mario Vargas Llosa, fallecido en abril pasado, y, por supuesto, a la física y divulgadora científica Julieta Fierro, quien pereció el 19 de septiembre.

Van por una nueva marca

El año pasado, la FIL Guadalajara recibió a más de 900 mil visitantes –una cifra récord para el encuentro– atraídos por España como país Invitado de Honor. Este año, con Barcelona en el foco, el presidente de la feria mencionó que se espera superar la cifra.

Padilla López expresó que “para nuestra ciudad y para nuestro estado, la feria representa además un motor económico y turístico cuyos beneficios alcanzan sectores tan diversos como la hotelería, la gastronomía, el transporte y, por supuesto, la vida cultural de nuestra comunidad, con una derrama económica, que la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara ha estimado en otras ocasiones, sobre los alrededor de 700 millones de pesos”.

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025