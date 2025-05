"Pisa seguro": la campaña que pone un condón en tus tenis

En pleno 2025 hablar de condones sigue siendo complicado, es un tabú, por eso Prudence,la marca de condones y educación sexual, presentó una colaboración sin precedentes: “Prudence x Panam: Pisa Seguro”. Esta alianza no sólo celebra más de dos décadas de trabajo por la salud sexual, sino que también representa un acto de “valentía” en un país donde todavía existen muchos prejuicios en torno a este tema.

“Es la primera vez en México que se da un cross marketing entre una marca de tenis y una de condones,” explica Alan Vera Vázquez, director de marketing de DKT México. “Muy pocas marcas se atreven a hablar de salud sexual con propósito y sin miedo. Esta colaboración es un mensaje claro: necesitamos salud sexual en México y necesitamos hablar de ella entre todas las marcas”.

Aunque el 83% de los adolescentes mexicanos usan condón en su primera relación sexual, sólo el 41% de los adultos lo utilizan de forma habitual. Peor aún, el 50% reconoce no saber usarlo correctamente.

Por eso, por primera vez, una marca de calzado icónica como Panam se une a Prudence para crear una edición especial de tenis y condones, llevando el mensaje de la protección y el autocuidado al terreno del diseño, la moda urbana y la cultura pop. Panam se arriesgó y abre camino, demostrando que hablar de sexo seguro no solo es necesario, también puede ser parte del día a día, del outfit y de una conversación más libre y sin prejuicios.

Lanzamiento de la campaña Pisa seguro.Cortesía

Un compartimento para el condón

En entrevista para El Economista, Vera Vázquez comparte que desde la primera idea para ellos resultaba muy interesante, porque siempre buscan nuevos lugares donde los pueda ver la gente, para que usen condón, “al final para nosotros no se trata de un fin de lucro sino de mostrar, enseñar y encontrar a ese nicho que requiere de protección”.

Comparte que fueron muchas ideas para lograr un tenis que tuviera la identidad completa de Panam y de Prudence, “que sea un tenis disruptivo, atrevido, diferente y con un mensaje inteligente”.

Pero ¿dónde está la diferencia de este tenis? Este tenis cuenta con un compartimento adicional y con cierre, lo importante de este compartimento es que no permite la fricción del condón, por lo que lo mantiene seguro. El problema por ejemplo de una cartera, es que siempre se está friccionando, pero el tobillo de un tenis y otro nunca se juntan, incluso es la parte que menos se gasta de un zapato, por eso se pensó así para esta campaña.

“Para nosotros este tenis tiene un target muy amplio, es decir, todas aquellas personas que buscan usar un tenis y que no necesariamente usan condón, pero para nosotros también se trata de encontrar a todos aquellos a los que no les hemos hablado o no los hemos encontrado”, agrega Vera Vázquez.

“Cuando eres congruente con tus valores como empresa, con la imagen de tu producto, con lo que habla tu producto, ahí empiezas a hacer marketing social, y lo mejor de todo es cuando cambias el chip de una persona a través de herramientas de publicidad para generar un bien en su entorno; cuando una persona deja de fumar, hace ejercicio o usa condón, generas algo que le va a favorecer a su vida, eso es el marketing social”.

Sin embargo asegura que es complicado, los mismos gobiernos lo han intentado en temas de salud, agua u otras políticas, no todas con éxito, pero cuando se logra el resultado es absolutamente relevante para la población.

Por su parte Paola Reglín, vocera de Panam, dijo que para ellos como empresa fue muy fácil aceptar esta alianza gracias a todo lo que hay detrás de Prudence, “que ellos sean una ONG (a través de DKT internacional) y que lleven un mensaje tan importante y valioso en la actualidad de nuestra sociedad fue lo primero que nos resonó para subirnos al barco”.

Prudence es una marca de condones que pertenece a DKT Internacional, una organización sin fines de lucro que trabaja en el ámbito de la salud reproductiva y la planificación familiar. DKT Internacional utiliza los ingresos de la venta de Prudence para financiar programas sociales que promueven la prevención de embarazos no deseados y la atención de las infecciones de transmisión sexual.

“Para nosotros el “Pisa Seguro” era un mensaje que no tenía fallas, pues hace todo el sentido de lo que nosotros vendemos, que son tenis, pero además de un diseño atractivo con éxito comercial, buscábamos que fuera funcional y reforzara la esencia de Prudence con este compartimento que incluye con una bolsa lateral. Ahora sí no hay pretexto en olvidar el condón, pues ya viene integrado en tu calzado”.