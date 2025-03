“La ópera necesita una renovación de públicos”: Javier Camarena

“La ópera tiene su público cautivo, el de nicho, que siempre va a estar ahí. Pero la ópera también necesita una renovación constante del público, uno que siga estando cautivo, que no deje de crear nuevas estrellas”.

Son palabras en entrevista del tenor mexicano Javier Camarena (Xalapa, Veracruz), reconocido hoy como uno de los más importantes del mundo, quien ha sido ovacionado en los mejores escenarios para la ópera, y el cual volverá a México en abril próximo para celebrar 20 años de carrera profesional con cuatro conciertos en ciudades distintas (Querétaro, León, Guadalajara y Ciudad de México), con un repertorio integrado por arias de ópera, canción italiana, temas de zarzuela y, por supuesto, canciones mexicanas.

“Hay un público ahora al que ya nada le impresiona. Yo le llamo ‘público yonki’, porque asiste por la mera impresión, quizás porque sabe que en determinada ópera el tenor tiene que cantar un agudo y va a comprobar si alcanza la nota, si titubeó o si falló una sola, aunque haya logrado otras tres mil notas de manera preciosa. También hay un público de nicho que va al teatro por la belleza misma de la obra, y tendrá sus cantantes favoritos que lo motiven o no a ver ciertas producciones. También existe al que considero el más complicado de cautivar: el que va a la ópera por la pose, como para decir: ‘yo estuve ahí’, publicarlo en redes sociales y se queda contando los likes, mientras que tal vez el artista en escena está haciendo una obra de arte en vivo. Éste es el público que no sabemos si realmente estará ahí a futuro”, reflexiona Camarena en enlace desde su casa en Málaga y agrega:

“De lo que sí estoy seguro, hablando del caso concreto de México, es que, si en nuestro país existiera un presupuesto que permitiera sacar las obras de los teatros para presentarlas, por ejemplo, en escuelas primarias, quizás con un grupo reducido de músicos, algunas cositas de escenografía y utilería mínima; si pudiéramos salir a inyectar directamente el arte, la cultura o un tipo de música que invite más a la apreciación estética (…) Esto es lo que realmente falta, la formación de nuevos públicos desde el inicio de la formación humana, para que se convierta después en una necesidad y la gente quiera ir al teatro porque ya lo experimentó y lo quiere volver a vivir”.

En este sentido, sobre la visión de la presente administración federal en materia de cultura, la de vincular la gestión artística con los planes educativos, el tenor opina: “es que está muy bien. Estas iniciativas son atinadas. Lo he dicho en muchas ocasiones: la formación artística tiene que ser una prioridad de la educación del individuo, pero no podemos esperar a ver resultados en un sexenio. Esperemos resultados a largo plazo. Debemos preocuparnos por una educación artística, moral, que se quede en la médula de las nuevas generaciones. Y evidentemente no vamos a ver resultados a corto plazo, esto tendrá que ser un pensamiento a futuro para sentar la bases de una sociedad sensible y pensante”.

“La voz evoluciona”

“Es un gusto siempre regresar a mi país”, expresa Camarena sobre las próximas presentaciones en el país, donde compartirá con el público mexicano el goce por dos décadas de trabajo que han sido del todo fértiles para él.

“Estoy contentísimo, además, de poder participar en estos conciertos con grandes amigos, a los que quiero y admiro”, señala sobre la participación del maestro director Enrique Patrón de Rueda, quien estará a la batura de la Orquesta Filarmónica de Querétaro que le acompañará exclusivamente en el primero de sus conciertos, en la capital queretana el 3 de abril, y también sobre el acompañamiento en las cuatro presentaciones del pianista y compositor Ángel Rodríguez.

Y así como los maestros con los que Camarena ha construido grandes sinergias, que saben de sus capacidades y van a responderle en el escenario, el público también sabe de lo que es capaz el tenor veracruzano y no tiene pudor en pedirle más de su voz, de su talento. Esto ha caracterizado su carrera, tanto en las obras operísticas como en las presentaciones con repertorios diversos.

En 2014, el también llamado “tenor de las óperas imposibles” se convirtió en el primero en bisar (repetir una aria por petición del público) dos veces sobre el escenario del Teatro Real de Madrid, y en 2016 fue el único tenor hasta entonces en bisar dos veces en presentaciones seguidas sobre las tablas del MET de Nueva York, por ofrecer dos ejemplos de las varias ocasiones en que Camarena ha bisado, incluyendo la soñada noche de su debut en el Palacio de Bellas Artes, en 2004.

Ahora bien, reflexiona el tenor que el próximo año cumplirá 50 años, “es natural en todos los cantantes que haya una evolución tanto en la concepción musical como en las necesidades artísticas. Hay roles que seguiré cantando y otros que iré dejando, porque además la voz evoluciona, se encuentra con la disminución de posibilidades. Y si bien todavía me siento bastante cómodo con los sobreagudos, ya no es lo que estoy buscando; ya no es el mismo desparpajo. Es como cualquier actividad física que requiere de un trabajo corporal: obviamente conforme va pasando el tiempo, hay que adaptarse a las condiciones que requiere el cuerpo”.

Javier Camarena en México

3 de abril

Querétaro, Qro.

Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Con la Orquesta Filarmónica de Querétaro, dirigida por Enrique Patrón de Rueda

Invitado especial, el pianista Ángel Rodríguez

5 de abril

León, Guanajuato Teatro del Bicentenario Recital de Gala Acompaña al piano Ángel Rodríguez

10 de abril

Guadalajara, Jalisco

Sala Plácido Domingo, Conjunto Santander

Recital de Gala organizado por la Sociedad Artística Sinaloense

Acompaña al piano Ángel Rodríguez

13 de abril