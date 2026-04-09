TierraFest 2026: el arte y la comunidad como antídotos contra la crisis climática

En un panorama global donde las noticias sobre el medio ambiente suelen estar teñidas de urgencia y desánimo, surge una propuesta que busca darle la vuelta a la narrativa del desastre. El TierraFest, el festival emblemático impulsado por el colectivo Estudios Planeteando, llega a su sexta edición este mes de abril. Bajo la premisa de que la defensa de la naturaleza también puede ser una celebración, el evento propone un calendario que fusiona la rigurosidad de la ciencia con la potencia del arte, la cultura y el juego.

A través de una serie de encuentros en espacios naturales y urbanos de la Ciudad de México, el festival se posiciona no sólo como un espacio de divulgación, sino como un refugio contra la ecoansiedad y un semillero de acción colectiva.

Aprender sin jerarquías

Para Mariana Alarcón, coordinadora de comunicación en Planeteando, la clave del éxito del TierraFest reside en su capacidad para derribar las barreras de la academia tradicional. "La academia a veces puede ser muy intimidante", explica Alarcón en entrevista. "Acercar a la gente a estos temas desde un juego de mesa, una película o una conversación relajada invita a la reflexión personal desde un lugar que tal vez no esperas; no desde un regaño, sino como un mensaje de esperanza".

Esta filosofía se materializará el 10 de abril con la primera actividad: una caminata climática en Los Dinamos. Lejos de las aulas, los asistentes podrán caminar junto a pobladores locales y científicos de la UNAM para aprender sobre murciélagos, hongos y el río Magdalena. La jornada incluirá 10 talleres que abarcan desde la ilustración hasta la cocina en el bosque, integrando el conocimiento científico con la experiencia sensorial del territorio.

Ciencia disidente y diversidad

Uno de los pilares más innovadores de esta edición es la intersección entre la crisis climática y la diversidad sexo-genérica. El jueves 16 de abril, el festival presentará "Antinatura: ciencia y disidencias", una fiesta que une la ciencia con el arte drag. "El colectivo de dragas por la tierra está conformado por científicas que quieren hacer divulgación desde su arte. ¿Qué mejor que unir el arte drag con la ciencia para hacer divulgación inclusiva?", señala Alarcón.

Este enfoque no es casual. Alarcón destaca que la comunidad LGBTIQ+ es una de las poblaciones más vulnerables ante los efectos desiguales del cambio climático. Al crear este espacio, el TierraFest busca no solo visibilizar a miembros importantes de la comunidad científica que pertenecen a la disidencia, sino también asegurar que la lucha ambiental sea un espacio seguro y acogedor para todos, todas y todes.

Historias con sabor a barrio y saberes tradicionales

Ese mismo 16 de abril, la actividad se trasladará al Jardín Juárez con el Concervezatorio. Aquí, la divulgación se toma "con una chelita en mano". Escritores, periodistas y defensores del territorio se reunirán para discutir historias socioambientales y presentar libros apoyados por la Fundación Heinrich Böll y The Climate Reality Project.

TierraFest incluye diversas actividades, como el concervezatorio. Foto: Especial

Para Planeteando, el vínculo con el conocimiento tradicional es irrenunciable. "En México, el ámbito del saber tradicional es muy importante porque de ahí nacen las historias de la defensa del territorio", afirma Alarcón. Pero el festival busca que el diálogo entre lo académico y lo comunitario sea horizontal, reconociendo que las comunidades locales son la primera línea de resistencia y, a menudo, las más afectadas por la emergencia climática.

Una agenda climática mexicana

Un punto crítico que abordará el festival es la necesidad de "descolonizar" la ciencia climática. Durante la Noche de Transición en Juego, que se celebrará el 22 de abril (Día de la Tierra) en ORCS Stories, se presentará el trabajo de los Scholars por el clima.

Este grupo de investigadores trabaja en una propuesta para estudiar el fenómeno desde una perspectiva local. "Si estudiamos el cambio climático con base en investigaciones que provienen del norte global, caemos en sesgos", advierte Alarcón. "Queremos una agenda de investigación que tome en cuenta el contexto mexicano para hacer las cuentas locales de cómo debemos enfrentarlo".

La propuesta lúdica de esa noche incluye versiones adaptadas de juegos como Catan de energías, Tipping Point y Kyoto, además de un juego propio titulado "Energía Tramposa". A través de estas dinámicas, los participantes comprenden cómo las decisiones colectivas pueden frenar la degradación ambiental, pasando de la teoría a la estrategia ciudadana.

Del juego a la pantalla: TierraFilme

La celebración no termina en abril. Para el 5 y 6 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se llevará a cabo el Festival de Cine Ambiental “TierraFilme” en el Centro Cultural Universitario (CU).

La convocatoria para cineastas, tanto amateur como profesionales, permanecerá abierta hasta el 29 de abril. El objetivo es capturar historias que reflejen la relación cotidiana con el entorno: desde el acceso al agua en lenguas indígenas hasta cortos infantiles sobre la basura oceánica. "Lo que se evalúa en realidad es la historia", comenta Alarcón, subrayando que el cine es una de las herramientas más potentes para generar empatía y conciencia masiva.

Una comunidad

A lo largo de seis años, el TierraFest ha dejado de ser solo un evento para convertirse en una red de apoyo. En palabras de su coordinadora de comunicación, el festival es un antídoto contra la ecoansiedad: "Se ha convertido en una comunidad muy linda que nos ayuda a enfrentar la incertidumbre... para que las personas sientan la información cercana, real, pero fácil de comprender".

La invitación queda abierta para todo el público. Todas las actividades son gratuitas con registro previo. Estudios Planeteando reafirma así su compromiso de que, en medio de la tormenta climática, la mejor herramienta de defensa es estar juntos, informados y, sobre todo, inspirados para ser agentes de cambio.

Datos clave para asistir:

10 de abril: Caminata climática en Los Dinamos.

16 de abril: Concervezatorio y Antinatura (Jardín Juárez).

22 de abril: Noche de Transición en Juego (ORCS Stories).

5-6 de junio: TierraFilme (CCU, Ciudad Universitaria).

Para inscripciones y más detalles, visita la página oficial de Planeteando y sus redes sociales.

https://planeteando.org/tierrafest/

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