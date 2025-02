Obra de Rod Woodcox gana el Premio Erarta con "Other World" en Zona Maco

“Fotografiamos esta pieza con un equipo de bailarinas de San Luis Potosí, y nos sentimos muy honrados y emocionados de haber ganado este premio. Actualmente estamos trabajando en un largometraje que combinará arte y documental para celebrar a las comunidades en la primera línea de la lucha climática, aquellas que están implementando soluciones para el cambio climático”, dice Rob Woodcox.

La Fundación Erarta y Zona Maco presentaron por segunda vez, el Premio de Arte 2025, una distinción excepcional con un valor de 100,000 dólares, consolidándose como el reconocimiento más significativo otorgado en una feria de arte.

El ganador fue seleccionado a través de una votación pública entre las piezas incluidas en la curaduría especial "The Highlight of the Show", realizada por Erarta Foundation y Zona Maco. La obra que recibió el mayor número de votos y se hizo acreedora del premio fue "Other World"; del artista Rob Woodcox.

“Elegimos esta imagen debido a que es un lugar muy hermoso y surrealista aquí en México: el Castillo de Edward James. La pieza se titula Other World, y la idea detrás de esta obra de arte es imaginar un mundo en el que nuestras comunidades humanas vivan en unidad con la naturaleza”, detalla Woodcox

Rob Woodcox, artista.Cortesía

El premio se distribuyó equitativamente entre el artista y la galería que lo representa. El Museo Erarta de Arte Contemporáneo es el museo privado más grande de Rusia, ubicado en San Petersburgo. Inaugurado en 2010, alberga una colección de más de 2,800 obras de artistas rusos contemporáneos.

“Comenzamos a representar en México a Rob hace dos años y desde el principio nos fascinó su trabajo fotográfico, especialmente su capacidad para capturar espacios únicos. Tiene un talento excepcional para descubrir escenarios naturales y fusionarlos con la figura humana, creando verdaderas esculturas vivientes dentro del paisaje.Admiro profundamente su habilidad para descubrir esos rincones urbanos que a menudo pasan desapercibidos para nosotros. Su trabajo resalta la presencia de estos espacios y, al mismo tiempo, da vida a cuerpos diversos en cada una de sus fotografías", comparte Monica Martinez, curadora de arte y representante en México de Woodcox

En sus próximos proyectos, Rob tiene contemplado trabajar en México, Colombia, Kenia, Tahití y Canadá, el premio les ayudará en la investigación de un film, que incluirá muchas comunidades indígenas y comunidades climáticas.

“Muchas gracias a todos los que votaron por nosotros y apoyaron esta pieza para ganar aquí en Zona Maco. Nos sentimos profundamente honrados. Todo el equipo de Arma con la directora Arena Martinez, Banana Contemporary y todos los involucrados estamos enormemente agradecidos con quienes hicieron esto posible”, dijo Rob Woodcox

Los y las modelos en la fotografía son bailarines de la compañía Körper, cuya misión es desarrollar integralmente el talento de sus alumnos, tanto en el ámbito técnico como artístico. A través de la danza, buscan motivarlos a descubrir y alcanzar su máximo potencial, fomentando habilidades y valores que les serán fundamentales tanto en su crecimiento emocional como intelectual.

Körper aspira a consolidarse como una escuela líder en formación artística en San Luis Potosí, con una presencia destacada a nivel nacional e internacional. Su objetivo es brindar a sus alumnos experiencias que les permitan integrar la danza en su vida y, si así lo desean, sentar las bases para una carrera profesional en este arte.

Acerca de Rob

Rob Woodcox es un fotógrafo de arte y director de cine que vive entre México y Estados Unidos. Su trabajo busca capturar fragmentos de la vida a través de la realidad, la memoria y el sueño, contando historias significativas en cada imagen. Su arte también es una forma de activismo, abordando temas como el sistema de acogida y adopción en Estados Unidos, la identidad queer, la neutralidad corporal, la igualdad racial, la positividad sexual y la justicia ambiental.

Adoptado de niño y con experiencia cercana al sistema de acogida, Rob encuentra inspiración en la conexión humana y la superación de estructuras sociales negativas. En 2013, tras su proceso de aceptación personal, decidió dedicarse completamente a su carrera artística, impartiendo talleres y creando contenido en más de 35 ciudades de 16 países. Su trabajo ha sido publicado en medios importantes, exhibido internacionalmente y ha producido campañas para marcas como Apple, Universal Pictures y Capitol Records. En 2020 lanzó su primer libro fotográfico, "Bodies of Light".

En 2021 debutó como director con "We Are Molecular", en colaboración con la Dra. Barbara Sturm y el Royal Ballet de Londres. Luego dirigió el video musical "Spiral" junto a Ry X en 2022. Su primer cortometraje, "Honey to the Moon" (2023), se estrenó en festivales como Provincetown International Film Festival y Cine Tonalá en CDMX. Actualmente, prepara un nuevo proyecto que combina danza y documental para destacar comunidades indígenas en la lucha contra el cambio climático, buscando financiamiento y socios de producción.

Rob sigue explorando nuevas fronteras en fotografía y cine, está disponible para proyectos y campañas selectas, y vende impresiones de su obra a través de su tienda.

La trayectoria expositiva abarca una amplia gama de exhibiciones individuales y colectivas en prestigiosas galerías, ferias de arte y museos a nivel global. En 2025, destacan "Laberinto Efímero" en Tellez Gallery + Zona Maco y "Cuerpos de Luz" en Arma Gallery, ambas en Ciudad de México. En 2024, la obra ha sido presentada en Bienal Internacional de Danza Cali, Photo España en Madrid, NFT París, la Fundación México Vivo, y en galerías de Los Ángeles, Montreal, Lisboa y Moscú. En 2023, participó en eventos como Catalog Art Fair en Moscú, Vibe Showcase en Times Square, DCentral Tokyo y Revuelta Queer House en México. La serie "Bodies of Light" ha tenido múltiples exhibiciones en Rusia, España, Canadá y México. Desde 2020, ha estado presente en Art Basel Miami, The State Hermitage Museum en Rusia y la National Museum of Serbia. Su trabajo también ha sido proyectado en festivales de cine como Frameline, Venice Beach Film Festival, y Festival de Arte y Cine Contrasexual. Ha recibido cobertura en Vogue Portugal, Diario Occidente Cali y Feminist, entre otros medios.