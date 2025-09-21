Noel Gallagher lanza un collage de calcomanías en favor de niños con cáncer

Noel Gallagher, fundador, compositor y guitarrista principal de Oasis y de Noel Gallagher's High Flying Birds, es un ejemplo de cómo la pandemia de Covid-19 y el confinamiento pueden inspirar proyectos inesperados con impacto social.

Durante el aislamiento, muchos artistas encontraron nuevas formas de canalizar su creatividad, y la obra de Gallagher demuestra cómo incluso el aburrimiento puede transformarse en arte con propósito.

El músico explicó: “Estas piezas son en realidad imágenes fotografiadas de las puertas del dormitorio de mis dos hijos, que comencé a cubrir con calcomanías por aburrimiento durante las primeras semanas del confinamiento en marzo/abril de 2020. Me involucré tanto que terminé cubriendo con calcomanías todo un baño en mi estudio”.

De este proyecto surgió la obra I Fucking Love You (2025), impresa en papel de algodón de 315 g/m², con una edición limitada de 100 ejemplares, firmada y fechada por Gallagher, a la venta por 750 libras esterlinas (18,606 pesos) cada una. Todos los ingresos se donarán a Teenage Cancer Trust. Además, existirá otra versión de la obra limitada a 300 impresiones sin firma, a 100 libras (2,480 pesos) cada una. Ambas versiones se venden exclusivamente en la nueva plataforma creada por artistas y embajadores de Teenage Cancer Trust, The Connor Brothers, llamada Sunday Is Boring, cuyo objetivo es “colaborar con artistas y creativos que se sitúan fuera del mundo del arte convencional”.

Obra I Fucking Love You (2025). Foto Especial

La imagen es un collage vibrante y densamente poblado de calcomanías. La composición está llena de elementos superpuestos, creando una sensación de caos organizado. La obra presenta una explosión de elementos visuales que combinan humor, rebeldía y cultura popular. Destacan caras sonrientes con variadas expresiones, cráneos de diferentes estilos —incluyendo uno amarillo brillante y otro con peinado mohawk—, y figuras de caricatura como un pato, un personaje tipo duende y un ojo con alas. Completan la composición diseños abstractos y psicodélicos que aportan dinamismo y sensación de caos organizado.

Entre las calcomanías también se reconocen logotipos de marcas estadounidenses icónicas, así como flores inspiradas en Takashi Murakami, integrando un toque de cultura urbana y contemporánea.

La obra incluye además frases y símbolos que refuerzan su carácter lúdico y rebelde, con textos en estilo graffiti como "Fucking love you", "Bullshit", "Young Lust", "Secret awaits" y “Girl”, junto a banderas de Corea del Sur y de Estados Unidos. La paleta de colores es intensa y contrastante, predominando rojos, amarillos, azules, blancos y negros, lo que genera una sensación de energía y movimiento constante, haciendo que cada elemento destaque dentro de la composición sin perder armonía visual.

Esta iniciativa demuestra cómo la pandemia, a pesar de sus restricciones, fomentó la creatividad y permitió a los artistas explorar nuevas formas de expresión y colaboración. Lo que comenzó como un pasatiempo personal se transformó en una obra de arte con propósito social, mostrando que incluso en tiempos difíciles, el arte puede conectar, inspirar y generar un impacto positivo en la comunidad.

La colaboración con The Connor Brothers marca la segunda vez que Gallagher trabaja con ellos en beneficio de Teenage Cancer Trust, tras haber participado juntos en 2022 en el proyecto You Can Have It All.

Jane Ashton, jefa de Música y Entretenimiento de Teenage Cancer Trust, expresó: “Estamos enormemente agradecidos con nuestros embajadores Noel Gallagher y The Connor Brothers por unirse en esta colaboración especial para apoyar a los jóvenes con cáncer. Este impresionante arte de edición limitada no solo recauda fondos vitales, sino que también ilumina las necesidades de los jóvenes que enfrentan la enfermedad”.

(Con información de NME)