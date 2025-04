Con sus muebles y dibujos, celebran 90 años de Fernando del Paso

El espacio familiar del novelista, poeta, ensayista, dramaturgo, académico y diplomático mexicano Fernando del Paso; sus muebles, desde el sofá Chesterfield que ocupó durante su estancia en Londres hasta las lámparas Tiffany que elegantemente iluminaban tanto su casa de Guadalajara como la de la Ciudad de México, así como un total de 32 de las obras plásticas de quien también fuera un prolífico dibujante, han viajado a la Celda Sor Juana de la Universidad del Claustro de Sor Juana para rendir homenaje a quien este martes cumpliría 90 años de vida, quien falleciera en noviembre de 2018 y es considerado uno de los autores fundamentales de todos los tiempos en el campo de las letras mexicanas.

Los muebles y esta meticulosa selección de dibujos son protagonistas de la exposición "Fernando del Paso. Yo soy tu otro yo", que a partir de este miércoles está abierta para todo el público y cuya inauguración estuvo precedida por un conversatorio del que participaron de manera presencial Alejandro y Paulina del Paso, hijos del maestro, así como Rafael Tovar y López–Portillo, rector de la institución educativa, y Carmen López–Portillo, exrectora y gestora cultural.

“Formaron nuestra manera de ver el mundo”

“Nosotros crecimos con los dibujos de mi papá en las paredes de la casa. Formaron nuestra manera de ver el mundo, porque son otra faceta de la imaginación desbordada de mi padre”, explicó Paulina del Paso.

Por su parte, Alejandro del Paso expresó: “lo que mi papá siempre buscó, ante todo, no fue la búsqueda de premios u otro reconocimiento de esa naturaleza. Para él, el reconocimiento era que un muchacho o una muchacha de 20 años tuvieran la oportunidad de conocer y disfrutar su obra. Y qué mejor que en una universidad llena de jóvenes”.

Y si bien su trabajo pictórico ya había tenido grandes exposiciones, por ejemplo, en el Museo Carrillo Gil en 1981 y en el Instituto de Arte Contemporáneo, de Londres, durante la estancia de éste en el Reino Unido, esta muestra montada en El Claustro, añadió el hijo del homenajeado, ofrece un asomo a la forma en que los cuadros de Del Paso que decoraban su casa maravillaban a quienes lo visitaban. “Tiene un toque sumamente romántico”, reconoció.

Si bien su segunda hija, Adriana del Paso, no pudo estar presente en la inauguración, se reprodujo un video donde ésta destacó del autor y dibujante: “como padre, era una persona con mucho sentido del humor, pícaro, como también lo fue en su trabajo, en su literatura y en sus cuadros (…) su curiosidad intelectual para mí, en particular, fue muy importante. Me motivó a cuestionarlo todo”.

El escrito Fernando del Paso. Foto: CuartoscuroFERNANDO CARRANZA GARCIA

Más adelante, Adriana del Paso reconoció que su padre “no tenía límites, era excesivo en todo. Yo creo que su primer infarto también le dio en París porque comía mucho queso y tomaba mucho vino. Fue una explosión de excesos, pero así era mi padre (…) era muy de la idea de que hay que aprovechar la vida, porque realmente uno no sabe. Pero también expresaba que era muy afortunado porque vivió muchos años. Le dolía ver irse a gente más joven que él. Su amor al arte, a la creación, es lo que siempre le dio vida”.

“Llegó con una corbata de lunares insólita”

Por su parte, Carmen López–Portillo recordó el día en que conoció al hoy celebrado: “Llegó Fernando con una corbata de lunares insólita, combinada con los calcetines y el pañuelo. Lo primero que me hipnotizó fue su voz. Tenía una voz profunda, como muy familiar, muy pausada. Inmediatamente hablamos, nos hicimos cómplices (…) los que hemos leído a Fernando sabemos que su obra nos cambió la vida. Nos permite pensar las posibilidades de la vida y la riqueza de la imaginación”.

En la exposición dedicada a Del Paso se incluyen dos dibujos en posesión de Irene y Esteban Azuela que no se habían visto en público en más de tres décadas.

Orizaba 150. Casa donde nació el autor, en la colonia Roma. Foto EE: Francisco de Anda

Un hombre de formación cosmopolita

En ocasión de los 90 años del natalicio de Fernando del Paso, la Capilla Alfonsina de la Coordinación de Literatura del INBAL, dirigida por el historiador Javier Garciadiego, se sumó a los honores para recordar a quien, destacó el propio Garciadiego, fue “uno de los más importantes escritores del último tercio del siglo XX en México”.

El encargado de evocar al homenajeado fue el escritor Héctor Iván González, estudioso de la literatura mexicana, conocedor de Alfonso Reyes y alumno de Fernando del Paso, a quien dedicó su tesis doctoral en Literatura Comparada por la UNAM.

“La formación del maestro Del Paso fue cosmopolita, abigarrada, donde la historia en la sobremesa fue crucial (…) fue un lector voraz desde muy pequeño”, destacó González.

Además, su procedencia de una familia de diplomáticos y su trabajo en la publicidad fueron fundamentales para el desarrollo del estilo literario tan completo, tan enciclopédico.

Señaló que esto ayudó a que Del Paso, en novelas como "Palinuro de México" y "Noticias del Imperio", trabajara en cuestionar las verdades históricas consideradas como absolutas.

Fernando del Paso fue ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015, del Premio Nacional de Ciencias y Artes de México 1991 y de la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz 2018, entre otros de los más notables reconocimientos a las plumas de nuestra lengua.

Detalle exposición Fernando del Paso. Foto: Especial

El legado de Del Paso

Obras fundamentales

Novela

José Trigo (1966)

(1966) Palinuro de México (1977)

(1977) Noticias del Imperio (1987)

(1987) Linda 67. Historia de un crimen (1995)

Poesía

Sonetos de lo diario (1958)

(1958) De la A a la Z (1988)

PoeMar (2004)

Teatro

La loca de Miramar (1988)

(1988) Palinuro en la escalera (1992)

(1992) La muerte se va a Granada (1998)

Ensayo

Memoria y olvido. Vida de Juan José Arreola: 1920–1947 ( 1994)

1994) Viaje alrededor de El Quijote (2004)

(2004) Bajo la sombra de la historia. Ensayos sobre el islam y el judaísmo. vol. I (2011)

A destacar

La cocina mexicana – con Socorro Gordillo de Del Paso (2008)